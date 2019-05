El Pulso del Fútbol, 24 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota de Atlético Nacional ante Fluminense y la salida del entrenador verdolaga Paulo Autuori. Óscar dijo “no me parece que un equipo tan grande como Nacional pierda así, lo único es que ahora si le queda el camino despejado a Juan Carlos Osorio, para que llegue al banquillo del conjunto verdolaga”. Sobre el tema César opinó “casi siempre, cuando respaldan a un técnico, lo echan a los ocho días cuando pierde. Lo de ayer fue vergonzoso definitivamente”.

Otro de los temas tuvo que ver con las más resientes declaraciones del volante colombiano James Rodríguez, en las que dice que está muy contento, viviendo en Múnich. Según Óscar “James ha declarado que está feliz, que no se cambia por nadie, pero no sé hasta qué punto ve en lo que se está tornando su carrera como futbolista”. Por su parte César destacó “un jugador de la talla de James Rodríguez no puede estar feliz, estando en un equipo donde no juega”.

Además opinaron acerca de los estadios más históricos del mundo y si hay algunos que sean considerados como templos del fútbol. Para César “hay muchos buenos estadios en el planeta, pero no sé cuáles se puedan considerar como templos del fútbol. Y si hablamos de estadios importantes, caben hasta El Campín y el Pascual Guerrero”. Mientras Óscar resaltó “creo que el estadio que tiene más mística es El Maracaná y el segundo a nivel Sudamérica, puede ser La Bombonera”.

No olvide escuchar el audio del programa.