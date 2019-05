Michael G. Kehoe: “Espero que la disfruten, tanto como yo al hacerla”

Michael G. Kehoe es un reconocido director, escritor, guionista y actor que ha estado involucrado en más de 70 largometrajes, incluyendo 3 como realizador. Ha trabajado al lado de Tom Cruise y Sylvester Stallone.

Ahora llega con su largometraje The Hatred, (Alice, Presencias Malévolas) un inquietante film donde explora los fantasmas del pasado de una vieja casa en el campo, que están ligados a la fascinación de los nazis por los fenómenos paranormales. @caracoldepeli

