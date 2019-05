¿Griezmann seguirá en el Atlético de Madrid?

El técnico de Atlético de Madrid Diego Simeone manifestó que se siente tranquilo con respecto a la situación del futuro del jugador francés. Simeone dijo que siempre se ha hablado del futuro del jugador por lo tanto normalmente dice lo mismo, expresó que él ve bien a Griezmann y es muy importante para el equipo, “El tema con Griezmman siempre es el mismo, él es el capitán del Atlético y por eso le tenemos un gran afecto, él sabe lo importante que es para el equipo”.

Después de los elogios al jugador Diego Simeone añadió, “No somos él para saber lo que tiene que hacer y lo que no, yo creo que seguirá con nosotros, no tengo miedo a perderlo, él es el capitán del Atlético y lo que suceda de ahora en adelante no depende de nosotros sino de él”.