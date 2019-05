Darío Arizmendi: El secreto de un buen medio es tener buenos profesionales

Para Darío Arizmendi, recibir el Premio Ortega y Gasset ha sido una de las experiencias más fascinantes de su vida. “Es bonito, es emocionante, es sentir una paz interior, es pensar que la profesión vale la pena”, dijo el galardonado director de 6AM Hoy por Hoy, entrevistado por su equipo de trabajo. “Es una recompensa que no tiene precio”, abundó.

En su diálogo desde Madrid, Darío destacó el significado especial de ejercer la profesión en Colombia, un país donde las noticias no paran y donde, muy frecuentemente, una noticia de enorme trascendencia es superada por otra también de magnitud.

Al respecto, Dario señaló que en Colombia “cada día es impensado” y explicó que lo que en cada jornada se vive en Colombia “es difícil que ocurra con tanta intensidad en otros países”.

Es una complejidad enorme; la cotidianeidad es casi imposible de dominarse, porque son tantos los temas que surgen, añadió el ganador del Ortega y Gasset por su enorme trayectoria periodística.

Y agregó que los años le han enseñado a tener en cada hecho una mirada más serena, tranquila, más profunda.

También destacó el papel de las mujeres en el periodismo, y especialmente en su equipo de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio. Ellas, apuntó, son la sensibilidad. “Nos ayudan a tener otra mirada y a decirnos que vale la pena seguir viviendo”, apuntó.

Sobre el futuro del periodismo Darío es optimista, pero también es enfático en que aunque le inquietan las noticias falsas, le preocupa más cuando las verdaderas no están bien hechas, no están bien investigadas, no son contextualizadas.

En ese sentido añadió que la sociedad espera que le informen con rigor, con contraste, con adecuada contextualización sobre todos los hechos que nos agobian, nos rodean.

Y sentenció: “El buen periodismo es el periodismo total”.