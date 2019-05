Luis Colmenares: No he visto la serie completa sobre el caso de mi hijo

El “Caso Colmenares” conmocionó a Colombia luego de que el 31 de octubre del año 2010, Luis Andrés Colmenares, perdiera la vida en extrañas circunstancias, luego de que acudiera a una fiesta de Halloween que terminó en tragedia en el Parque Virrey de Bogotá.

Este caso llevó a Netflix decidió contar el caso a través de “Historia de un Crimen”, una serie inspirada en investigaciones reales que marcaron a Latinoamérica, por lo que su segunda entrega se basa en el fallecimiento de del joven Colmenares.

“Solo me vi el primer capítulo, mi hijo si se la vio toda y me cuenta que hay muchos elementos que tomados dentro de los expedientes judiciales”.

El padre del joven Colmenares además dice que hay muchos elementos de la ficción que hacen ver a su esposa como una bruja, pero que eso se basa en un sueño.

“Que mi esposa es una bruja, una médium, eso lo toman de un sueño de ella donde su hijo le dice que la verdad está en su cuerpo”

Dicen que esta serie busca desviar el tema central y es que este hecho fue un homicidio y que las involucradas deben decir la verdad.

“Ellas no los mataron, pero ellas si saben quién lo mato”

La familia Colmenares por ahora no verá la serie completa porque no quieren revivir esa tragedia. El abogado de la familia, Jaime Lombana, es el que decidirá si se demanda o no esta serie.