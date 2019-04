El Pulso del Fútbol, 26 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el origen de la frase “La mano de Dios”, que hace referencia al gol que hizo Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986. César dijo “el autor de esa frase no es otro más que, Diego Armando Maradona. Él dijo, no fue mi mano, fue la mano de Dios”. Sobre el tema Óscar opinó “recuerdo que eso lo dijo en una entrevista que le hizo Lineker y Maradona dijo que el gol lo hizo “el barba”, porque así llamaba él a Dios”.

Otro de los temas tuvo que ver con la primera victoria del Junior en Copa Libertadores y la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana. Según Óscar “Junior tuvo ayer un mejor nivel de juego, pero le falta mejorar mucho para intentar clasificar a la Copa Sudamericana”. Por su parte César resaltó “No sé si el Junior ayer no jugó bien, creo que con la presión que venían, así era la forma de jugar un partido de Copa Libertadores”.

Además opinaron sobre las posibilidades de realizar un Mundial en Colombia y explicaron por qué no se realizó el campeonato global en nuestro territorio en el año 1986. Para César “es casi imposible que Colombia realice un Mundial sola en la actualidad, creo que lo más cercano va a ser en el 2040, porque muy seguramente el campeonato del 2030 va a ser para Suramérica”. Mientras Óscar destacó “en lo que tiene que ver con el campeonato del año 86, no veo cual es el afán de defender a Belisario Betancur, él era el presidente y tenía que decir si se jugaba o no”.

