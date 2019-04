Fajardo: Filtración sobre Wikileaks es vieja y demuestra mi independencia

El excandidato presidencial Sergio Fajardo no le extraño que haya aparecido en un documento infiltrado por Wikileaks por el portal de Julian Assange e indicó que es una cosa vieja del año 2009.

Añadió que en esa fecha dijo no a la propuesta de hacer parte de alianzas políticas con candidatos independientes que fueran antiuribistas para las elecciones que se desarrollaron en el 2010.

“No hay nada de raro, no tiene nada de extraño ese cable y es exactamente lo que yo he dicho en público, pero bueno como ahora estamos en estos tiempo, algunas personas creen que encontraron una noticia que no tiene nada distinto de lo que yo he dicho toda la vida”, puntualizó.

Agregó que lo que dice ese cable es que “nosotros somos independientes, que yo tengo relaciones respetuosas con todas las personas como las tenía en el 2009, en el 2002, en el 2018 y hoy”.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio afirmó que no tiene idea quien quiere ahora revivir una situación que se remonta al año 2009, que solo busca politizar aún más el país.

“No tengo nada de qué preocuparme, y es una cosa bien vieja pero no tiene ningún problema de revivirla, porque todas mis actuaciones con coherentes”, manifestó.

Según Fajardo no es una persona resentida, y de ahí que hay una clara diferencia con Gustavo Petro que se han presentado desde hace varios años debido a que lo culpan de haber perdido la presidencia.