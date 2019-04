Mi Banda Sonora con Alejandro Riaño

Desde niño Alejandro Riaño descubrió que el teatro era lo suyo. Sus familiares en especia sus tíos nos creían en el talento de Riaño. Su padre, Alberto Riaño lo incursiono en el mundo del arte y la música. Uno de sus grandes sueños era presentarse en el Teatro Nacional y lo logró con su obra “Cada niño con su boleta.”

Gracias a su buena actuación y gran humor, Riaño se convirtió en uno de los comediantes más importantes del país. Uno de los momentos más duros, fue la muerte de su padre. Gracias a ello puedo renovar la relación con su hermana María Riaño ya que de niños no tenían una buena simpatía.

Actualmente, Alejandro Riaño nos sorprende con su humor gracias a la creación de Juanpis González un personaje que ha divertido a más de uno y nos ayuda a olvidarnos de los problemas y a burlarnos de nosotros mismos.

Conozca las canciones que han marcado la vida de este gran personaje:

Man in the mirror-Michael Jackson

I´m your hoochie coochie man-Muddy Waters

Beast of burden-The Rolling Stones

From now on-Supertramp

Las 40-Rolando Laserie

Es gratis-Arnau Grisu

El ratón-Cheo Feliciano

Al lado del camino-Fito Páez

Your love-The Outfield

Mr Jones-Counting Crows

With a little help from my friends-Joe Cocker

Don´t let me down-The Beatles

Tiny dancer-Elton John