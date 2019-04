Mi Banda Sonora con Luly Bossa

La Cartaquillera Luly Bossa criada en Cartagena nacida en Barranquilla, es una de las actrices más reconocidas en el país. Empezó a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, gracias a su madre logró obtener un título universitario.

Luly, ha sido una mujer que ha tenido que sobreponerse a muchos obstáculos en la vida, pasó por tres crisis económicas, tuvo un gran escándalo por un video íntimo y sus dos hijos han presentado problemas de salud.

Gracias a la escritura, Bossa ha escrito ‘Fuego entre las piernas’ un libro en el que mezcla la inocencia, creatividad, erotismo, reflexión, autocrítica en el que muestra la vida de una mujer luchadora, madre cabeza de familia, que gracias a una increíble fortaleza espiritual sale adelante en una vida por sorpresivos golpes.

Conozca las canciones que han marcado la vida de esta gran actriz:

How deep is your love-The Bee Gees

Niña Bonita-Roberto Angleró

Detalles-Oscar de León

Let´s groove-Earth Wind & Fire

El sombrero de Yarey-La Original de Manzanillo

Thriller-Michael Jackson

Wannabe-Spice Girls

Castellano qué bueno baila usted-Oscar de León

Ah ah, oh no-Willie Colón & Héctor Lavoe

Cali pachanguero-Grupo Niche

Happy-Pharrell Williams

No hay cama pa tanta gente-Gran Combo de Puerto Rico

Can´t stop the feeling-Justin Timberlake

I smile-Kirk Franklin