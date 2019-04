Eliott Abrams: régimen de Maduro es narcotraficante

En diálogo con 6 AM HOY POR HOY DE, Caracol Radio, el enviado de Donald Trump para Venezuela, Eliott Abrams, habló sobre la crisis de ese país y la necesidad de seguir apoyando al presidente interino de ese país, Juan Guaidó.

Abrams manifestó que “es evidente que durante años el régimen de Nicolás Maduro ha vivido con lo que ganan de narcotráfico”. Al ser preguntado sobre presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, dijo que están ganado mucho dinero para el régimen y sus funcionarios, agregando que eso afecta Venezuela, a Colombia y a toda la región “ya que es un régimen narcotraficante”.

Sobre la posible aplicación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, que en su numeral 11 habilita la petición de misiones extranjeras en Venezuela, Abrams señaló que “sería prematuro hacerlo”.

“La situación está empeorando en Venezuela cada día, pero no creo que, en Europa, América Latina, Canadá, o Estados Unidos estemos pensando en este momento de una reacción militar”, expresó el enviado.

Abrams, sin embargo, reiteró que Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump tienen todas las opciones sobre la mesa. Aunque en este momento están en un sendero de presión diplomática y económica, no sabe qué pasará más adelante.

Con respecto al papel de Rusia en Venezuela dijo que “es 100% negativo” ya que están involucrados desde el punto de vista militar y es una contradicción a los llamados de Maduro de no intervención en Venezuela.

“Tienen 100 o 200 militares y no ayuda de ninguna manera al pueblo. No traen medicina ni comida, solo soldados que no pueden cambiar la situación humanitaria ni política, y por el contrario quieren mantener la dictadura”, dijo en 6AM Hoy por Hoy.

Abrams también habló de una posible detención de Guaidó y manifestó que espera que no den ese paso. Pero advirtió que en cualquier caso Estados Unidos y actores de la comunidad internacional como la Unión Europea y el Grupo de Lima “reaccionarían con medidas bastante duras”.

“Tenemos una carta de opciones y cosas que podemos hacer contra el régimen y que lo van a afectar muchísimo. Tenemos medidas muy fuertes preparadas”, concluyó Abrams.