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09 jul 2026 Actualizado 10:01

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En Milán, Caquetá, se realiza feria ganadera y equina

Diversos actos culturales, alrededor de los hatos, disfrutan los habitantes de este municipio.

(Foto cortesía: Alcaldía de Milán, Caquetá)

Bogotá
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Florencia (Colombia)

Singulares concursos, la selección del mejor ganado de la región y la participación de ganaderos de varios departamentos colombianos, enmarcan la Décima Quinta Feria Ganadera y Equina en Milán, municipio del departamento de Caquetá. Les contamos los detalles en Al Campo, con Lisardo Moreno, aspectos del evento.

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