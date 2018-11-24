En Milán, Caquetá, se realiza feria ganadera y equina
Diversos actos culturales, alrededor de los hatos, disfrutan los habitantes de este municipio.
Florencia (Colombia)
Singulares concursos, la selección del mejor ganado de la región y la participación de ganaderos de varios departamentos colombianos, enmarcan la Décima Quinta Feria Ganadera y Equina en Milán, municipio del departamento de Caquetá. Les contamos los detalles en Al Campo, con Lisardo Moreno, aspectos del evento.
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