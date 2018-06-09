La ganadería sostenible, una realidad en Colombia
En Florencia, Caquetá, se reúnen expertos para analizar la implementación de este sistema en el país.
Florencia (Colombia)
La ganadería sostenible pretende mejorar la producción de leche y carne a través del trabajo amigable con el medio ambiente.
Este sistema poco a poco se abre espacio en Colombia, un país que dedica alrededor de 39 millones de hectáreas a la ganadería.
Al encuentro en Caquetá han llegado ponentes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Barbados y otros países que participan en el Tercer Seminario internacional de Ganadería Sostenible. El periodista Lisardo Moreno habló con Wilmer Herrera, coordinador del evento y algunos de los invitados:
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