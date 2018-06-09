La ganadería sostenible, una realidad en Colombia

Florencia (Colombia)

La ganadería sostenible pretende mejorar la producción de leche y carne a través del trabajo amigable con el medio ambiente.

Este sistema poco a poco se abre espacio en Colombia, un país que dedica alrededor de 39 millones de hectáreas a la ganadería.

Al encuentro en Caquetá han llegado ponentes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Barbados y otros países que participan en el Tercer Seminario internacional de Ganadería Sostenible. El periodista Lisardo Moreno habló con Wilmer Herrera, coordinador del evento y algunos de los invitados: