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09 jul 2026 Actualizado 10:05

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La ganadería sostenible, una realidad en Colombia

En Florencia, Caquetá, se reúnen expertos para analizar la implementación de este sistema en el país.

(Imagen de Fedegán)

Bogotá
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Florencia (Colombia)

La ganadería sostenible pretende mejorar la producción de leche y carne a través del trabajo amigable con el medio ambiente.

Este sistema poco a poco se abre espacio en Colombia, un país que dedica alrededor de 39 millones de hectáreas a la ganadería.

Al encuentro en Caquetá han llegado ponentes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Barbados y otros países que participan en el Tercer Seminario internacional de Ganadería Sostenible. El periodista Lisardo Moreno habló con Wilmer Herrera, coordinador del evento y algunos de los invitados:

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