Canciones que nos transportan a Barranquilla
Si leyó este título y de inmediato cantó ‘En Barranquilla me quedo’, usted es de los nuestros. Joe Arroyo abre este listado de canciones que nos hacen querer estar en ‘La arenosa’.
No por algo es la casa de la Selección Colombia y su Carnaval es realmente una rumba. Barranquilla sabe cómo pasarla bien mezclando la cordialidad de su gente con trabajo y transformación.
Celebramos su día con esta lista de canciones.
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