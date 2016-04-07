Canciones que nos transportan a Barranquilla

No por algo es la casa de la Selección Colombia y su Carnaval es realmente una rumba. Barranquilla sabe cómo pasarla bien mezclando la cordialidad de su gente con trabajo y transformación.

Celebramos su día con esta lista de canciones.

Si quiere agregar alguna puede enviarnos el nombre de la canción y su intérprete a nuestra cuenta en Twitter @VentanaCaracol.