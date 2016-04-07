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29 jul 2026 Actualizado 09:29

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Cultura

Canciones que nos transportan a Barranquilla

Si leyó este título y de inmediato cantó ‘En Barranquilla me quedo’, usted es de los nuestros. Joe Arroyo abre este listado de canciones que nos hacen querer estar en ‘La arenosa’.

(Archivo Colprensa)

Bogotá
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No por algo es la casa de la Selección Colombia y su Carnaval es realmente una rumba. Barranquilla sabe cómo pasarla bien mezclando la cordialidad de su gente con trabajo y transformación.

Celebramos su día con esta lista de canciones.

Si quiere agregar alguna puede enviarnos el nombre de la canción y su intérprete a nuestra cuenta en Twitter @VentanaCaracol.

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