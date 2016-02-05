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29 jul 2026 Actualizado 07:29

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Marcela García, la reina del Carnaval, destaca a Macondo

“Macondo vive, navegó hasta llegar a Barranquilla”, dijo en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

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