El Carnaval es una gran fuente de ingresos por el turismo: alcalde de Barranquilla

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El alcalde de Barranquilla Alex Char manifestó que le gusta recorrer la ciudad para conocer sus prioridades y así mismo poder sentir lo que piensa la gente.

Dijo que el barranquillero tiene buen gusto por la música e intenta hacer lo mejor de los sitios públicos de la Capital del departamento del Atlántico.

El alcalde manifestó que de acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio en el Carnaval de Barranquilla se mueven alrededor de los 52.000 millones de pesos por la presencia de los turistas.

De otra parte, reveló que ha tenido permanente comunicación con el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien poco a poco se ha venido recuperando la intervención quirúrgica.