La foto que tuvo que eliminar Meghan Markle por miedo a la reina Isabel

La duquesa de Sussex se retrató como una celebridad más durante una evento de moda pero se arrepintió.. Foto: Getty Images( Thot )

Hace algunos días la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, sorprendió a todos al presentarse en los British Fashion Awards para apoyar a la diseñadora de su vestido de novia, Clare Waight Keller.

Durante su participación en el evento realizado en el Royal Albert Hall, la duquesa de Sussex, decidió llevar un hermoso vestido negro de la casa Givenchy, y se tomó varias imágenes, tocando su panza de embarazada.

Además, Markle, se tomó una imagen detrás del escenario junto a Clare Waight Keller, la gran galardonada de la noche, y la actriz Rosamund Pike, conocida por la película Gone Girl. Sin embargo, esta fotografía era demasiado “hollywoodense” para una persona perteneciente a la realeza británica por lo que después que las redes sociales del evento las publicaran, la duquesa solicitó su eliminación.

De acuerdo al Daily Mail, al Palacio de Kesington no le gustó que posara embarazada en este tipo de foto. "Había algo ostentoso en la forma en que posó sosteniendo su panza, además de que llevaba un esmalte de uñas oscuro que la Reina odia", dijo una fuente."No sería sorprendente si, consciente de ello, la misma duquesa pidiera que la retiraran".