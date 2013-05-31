Justin Bieber habría tenido un hijo a los 16 años con una fanática

Según informa el portal de E! Entertainment, una fanática del artista señaló que tras un concierto en Miami realizado en febrero de 2010, ella mantuvo relaciones sexuales con el cantante en un hotel de Gansewoort South y producto de ello nació una bebé en octubre de ese año.



Una fuente cercana a la mujer dijo a la revista Star que "Justin no sabía nada de todo esto" y que ella "tan solo quería proteger a su hija, mantenerla a ella y a su familia lejos del ojo público. En mi opinión, se parece mucho a Justin cuando tenían la misma edad".



Esta no es la primera vez que Bieber se ve enfrentado a una demanda de paternidad, pues en 2011 vivió una situación similar cuando Mariah Yeater aseguró que él era el padre de su pequeño.