‘Tour de la marihuana’ no es ilegal: autoridades del Cauca

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, dijo que el tour de la marihuana que una agencia de viajes de la ciudad de Cali promociona en esta región no es ilegal, pues los cultivos visitados son los del proceso con fines medicinales.

El recorrido es promocionado por una empresa vallecaucana, que ya ha llevado a ciudadanos extranjeros a conocer los cultivos. Se trata de planes turísticos para visitar fincas del norte del Cauca donde existen plantaciones que según sus propietarios son para uso medicinal.

Inicialmente, los recorridos se realizan en predios de los municipios de Corinto y Toribío, hasta donde se han trasladado israelíes, holandeses, canadienses, y norteamericanos, interesados en conocer todas las etapas del proceso.

El valor del tour desde la ciudad de Cali es de 180 mil pesos colombianos, y los turistas reciben paquetes que incluyen transporte, almuerzo, pasabocas, guía bilingüe, y degustación de la variedad disponible.

Los promotores afirman que la práctica no es ilegal, pues en las zonas no se comercializa, ni se transporta la marihuana, y la producción es con fines medicinales.

Mónica Blanco, representante de la Agencia Promoviajes, dijo que los recorridos se realizan desde noviembre del año 2016, y actualmente solo visitan el municipio de Corinto por la corta distancia desde la ciudad de Cali.

“Las personas van a conocer todo el proceso del cultivo, debe ser una finca típica donde también hay otros productos. Allí se muestran los beneficios de la marihuana medicinal, legalizada recientemente en Colombia”, agregó.

La empresaria dijo que para ofrecer el servicio obtuvieron permisos de la Alcaldía Municipal y de las autoridades indígenas que hacen presencia en la zona.

La directora de la Corporación Mixta del Turismo del Cauca, Mónica Anacona, dijo que desde esa dependencia también se analiza la implementación de rutas turísticas, no solo de marihuana sino de coca.

Respecto al primer cultivo el recorrido será en los municipios de Corinto y Toribío, y de coca en el corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar. Las fechas y valores serán revelados en los próximos días.