Popayán no tendrá 'Pico y Placa’ durante el año 2019

Se trata de una medida autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ante un plan de obras. Es la primera ciudad capital del País que toma esta decisión..

La Secretaría de Tránsito del municipio de Popayán, con aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, levantará la medida de Pico y Placa en el año 2019 a partir del 1 de enero, según informó el secretario de Tránsito, Rubén Caicedo Celis.

El funcionario explicó que esta sería la primera ciudad del País en tomar esta decisión, pero aclaró que la medida se mantendrá siempre y cuando la comunidad realice un buen uso y autorregulación de los vehículos.

La decisión se toma conforme al plan de obras que tendrá la ciudad, para lo que es necesario garantizar la movilidad en Popayán.

De acuerdo a los talleres liderados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se evalúan las restricciones de Pico y Placa, Popayán será la primera capital donde se levanta la medida.

La Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional evaluarán técnicamente la decisión cada mes, y con base en la información obtenida se determinará si continúa suspendida la restricción o si se retoma desde finales de febrero, pero de manera sectorizada.