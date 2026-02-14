Cae organización dedicada a la alteración de documentos de tránsito en Norte de Santander

El director de la Policía, confirmó que en las últimas horas se logró desarticular una estructura criminal dedicada al descargue y modificación de infracciones de tránsito en Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander).

La investigación evidenció cómo desde 2016 estas personas realizaron un fraude superior a 12.000 millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas municipales, tras la descarga o alteración de más de 15.000 comparendos en el sistema.

Durante la operación fueron capturadas 12 integrantes de la agrupación, entre ellos tres inspectores de tránsito, señalados de liderar las actividades ilegales, tres abogados asesores, cuatro funcionarios de oficinas de tránsito y dos sujetos que se encargaban de contactar a las víctimas.



La organización era liderada por los tres inspectores de Tránsito, que se encargaban de acceder al sistema interno Moviliza y el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito) para registrar de manera fraudulenta los actos administrativos que permitían descargar las multas.



Las víctimas según indican las autoridades eran ubicadas en las afueras de las oficinas de las secretarías de tránsito por unos sujetos o enlaces, que les ofrecían descargar las multas de tránsito de los sistemas o recuperar las licencias de conducción por ciertas cantidades de dinero y todo con apariencia de legalidad.