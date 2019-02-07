Periodista explica por qué guardó silencio por 35 años tras ser violada por Óscar Arias

Jamás me imaginé que por su nivel cultural y su familia él fuera a hacer eso: Eleonor 'Nono' Antillón, periodista costarricense. Foto: Associated Press - AP

En diálogo con La W, Eleonor Antillón, periodista costarricense habló sobre el episodio de abuso sexual en su contra, décadas atrás por parte del expresidente de su país, y premio Nobel de paz 1987, Oscar Arias.

Antillón señala que los hechos ocurrieron cuando trabajaba para la campaña de Arias, quien para la época era aspirante presidencial y la buscó para que ella fuera su encargada de prensa.

La mujer señala que para la época ella era una periodista recién egresada y Arias era un político cualquiera aspirando a la candidatura presidencial por el partido más estable de Costa Rica hace 40 años.

“Yo no tenía idea de quién era él, no me descrestó estar ante un desconocido”, afirma cuando se le pregunta por si en algún momento se sintió intimidada por el poder del líder centroamericano.

Señala que cuando los hechos ocurrieron se cuestionó a si misma si en algún momento ella incitó lo sucedido, y afirmó que desde ese momento evitó volverse a reunir con el hombre. Afirma que nunca se imaginó que algo así podría ocurrirle, y más teniendo en cuenta el acervo cultural y la procedencia del político.

“Yo me callé 35 año soy si ahora abro la boca no es porque sea valiente es porque si los humanos no asumimos una responsabilidad vamos a seguirle diciendo a algunos que por economía o manejo político pueden convertir el mundo en algo invivible”, dijo a La W.

Dice que tiempo después de lo ocurrido, el entonces presidente se acercó a su hermana, quien incursionó en la política como diputada y posteriormente se convirtió en ministra de comunicaciones del gobierno de Arias, llegando en algunos momentos a convertirse en un medio de interlocución entre el presidente y ella, porque decidió aislarse del mundo político para evitar tener que encontrárselo.

“Yo no quería en un impulso expulsar palabras como vómito y gritarla abusador, sucio cochino”, dijo la mujer.

La mujer dijo que, pese a que en el momento 3 mujeres han denunciado abusos por parte de Arias, las mujeres afectadas podrían ser más, “pueden ser hasta 50”, e invitó a que no tengan miedo y salgan a denunciar, “no por enlodarlo, sino por demostrar que tiene esa forma particular de ser, no solo en Costa Rica, sino en instancias internacionales”.

