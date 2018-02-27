Ya puede conducir en Colombia, presidente Kuczynski: Santos

Los presidentes de Colombia y Perú, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, suscribieron once convenios en el marco del IV Gabinete Binacional. Uno de ellos permite que los conductores peruanos puedan manejar en Colombia y viceversa.

"Usted acaba de mostrar su licencia de conducir, ya puede conducir en Colombia, presidente Kuczynski. Lo invitamos a que disfrute de estas nuevas carreteras y autopistas que estamos construyendo", expresó el presidente.

Santos y Kuczynski hicieron un llamado para que se dé una transición pacífica en Venezuela

Otro de los convenios guarda relación con la posibilidad de que reclusos puedan purgar sus condenas en sus países de origen. Asimismo, Colombia y Perú abrirán su tercera embajada en conjunto en Hungría.

Estos son los convenios suscritos, con información oficial de la Presidencia de la República

-Calendario de Cooperación Deportiva entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) de Colombia

-Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Ministerio de Salud del Perú, para la Atención Recíproca de Salud en Urgencias y Emergencias en la Zona de Frontera

-Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, para el uso del espectro radioeléctrico, para la operación de estaciones del servicio móvil en banda de 700 mhz (megahertz) en el área de la frontera

-Memorando de Entendimiento de Cooperación en Defensa, entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa de Perú.

-Memorando de Entendimiento entre el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia y la Autoridad Nacional del Servicio Civil del Perú.

-Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia y la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú.

-Acuerdo Específico entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, para permitir el uso de parte de las instalaciones e infraestructura de la Embajada de la República del Perú en Hungría, para el funcionamiento de la misión diplomática y/o consular colombiana.

-Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas entre la República de Colombia y la República del Perú.

-Acuerdo entre la República de Colombia y la República del Perú, sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

-Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República del Perú.

-Y Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio del Interior de Colombia y el Ministerio de Cultura del Perú, sobre cooperación en materia de pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.