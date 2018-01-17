Supertransporte ordenó a escuelas de conducción gestionar certificados a 18000 estudiantes

La Superintendencia de Puertos y Transporte manifestó que atendiendo las solicitudes de los usuarios que no han podido gestionar sus certificados de curso de conducción ni expedir su licencia, el ente de control y vigilancia analizó la problemática y evidenció que la afectación se debe a que algunos Centros de Enseñanza Automovilística no adquirieron pines antes del 18 de diciembre de 2017, fecha de entrada en operación del Sistema de Control y Vigilancia.

Esta exigencia se había hecho a todos los centros para que pudieran validar a sus alumnos en la nueva plataforma.

Ante el escenario, el superintendente Javier Jaramillo ordenó a los Centros de Enseñanza asumir el costo del pin para que los estudiantes que venían capacitando, y que hoy tienen represado su proceso de certificación, puedan hacer la transición al sistema, presentar los exámenes teóricos y prácticos, y de esta forma validar la idoneidad y garantizar que pueden aspirar a una licencia de conducción.

Según el informe, son aproximadamente 18.000 personas las que quedaron por fuera del Sicov: 6.000 que ya habían terminado la capacitación y no han podido expedir la licencia por no tener el certificado, y 12.000 que vienen recibiendo las clases.

Estos estudiantes necesitan tener asociado un pin para ser cargados en el sistema y así validar las horas de capacitación y los exámenes.

Frente a esta problemática, y en defensa de los 18.000 ciudadanos afectados por la negligencia de estos Centros de Enseñanza, el superintendente exigió al Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, la entrega inmediata del listado con los números de cédula de los alumnos que venían cargando horas de capacitación para que las escuelas implicadas corran con los gastos del pin y garanticen que estos usuarios puedan reactivar sus clases, bajo la estricta supervisión del Sicov.

La entidad de control también anunció que con esta información procederá a establecer responsabilidades para abrir las investigaciones pertinentes que permitan establecer la conducta negligente de los centros infractores, que en caso de ser hallados culpables se exponen a la suspensión de la habilitación hasta por 2 años.