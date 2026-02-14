"Retirar la reforma y no marchar es lo más sensato", advierten médicos

“Estamos preocupados porque los llamados que estamos haciendo a la sociedad ya están en tono de desespero”: doctor Carlos Eduardo Pérez. Foto: Getty Images / JUAN BARRETO( Thot )

En La W, Carolina Corcho y Carlos Eduardo Pérez reclaman por la falta de políticas públicas en salud que resulten adecuadas para la atención de la pandemia.

“Sin protestas se ha evidenciado el aumento de contagios. La situación en el país es dramática, sin la marcha. No se hicieron las políticas públicas de salud adecuadas”, expresó la doctora Corcho, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, quien asegura que la respuesta del Gobierno Nacional ha sido negativa ante las políticas de salud pública en el país.

Cabe recordar que la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la (ANDI) indicó que, aunque la producción de oxígeno en Colombia ha logrado suplir los picos anteriores, reitera que la capacidad de producción de oxígeno no es ilimitada, al igual que los vehículos para moverlo por todo el país, y los tanques, cilindros y concentradores para suministrarlo a los pacientes.

Lea también: Así registran los medios internacionales el paro contra la reforma tributaria

“Estamos preocupados porque los llamados que estamos haciendo a la sociedad ya están en tono de desespero. Retirar esa reforma y no marchar es lo más sensato que se puede hacer”, indicó el doctor Carlos Eduardo Pérez, jefe de Infectología de la Clínica Marly.

Lo invitamos a que escuche esta entrevista completa en el player de la imagen.