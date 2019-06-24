No tenemos un Gobierno Nacional sino un gobierno de partido: Roy Barreras
En La W, el senador hizo un balance del periodo legislativo que acaba y expresó que el Centro Democrático ha impuesto su agenda y ha echado a perder un año de gobierno.
08:40
Roy Barreras, senador del Partido de la U. Foto: Colprensa
