Gabriel Vallejo. Foto: Colprensa

Lo que pasó ayer en el Congreso es una vergüenza: representante Gabriel Vallejo

Tras el hundimiento del proyecto anticorrupción en el Congreso el pasado 19 de junio, el senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, señaló al representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, de haber sido el “falso conciliador” de dicho proyecto.

Ante esto y en diálogo con La W, Vallejo le salió al paso a las críticas en su contra y aseguró que siempre procedió de buena fe. Además, admitió que desconocía que se trataba de la iniciativa que penalizaba la corrupción en un momento en que no solo la sesión sino la legislatura de general estaban a punto de expirar.

Según lo manifestó Vallejo en La W, fue la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lo llamó para informarle que debía ser el conciliador del mencionado proyecto anticorrupción. Sin embargo, el representante dice que cuando se reunió con Varón Cotrino, se dio cuenta de que él no fue designado como conciliador de esa iniciativa en particular.

“Responsabilizo a la ministra del Interior de lo que pasó conmigo. Acepto y asumo mi responsabilidad, cometí un error, pero de buena fe (…) le pediré a la ministra que le diga la verdad al país y cuente lo que pasó”, señaló Vallejo.

De esta manera, el congresista expresó que decir que por culpa de esa actuación suya se hundió el proyecto, es “faltar a la verdad”: “La responsabilidad es de autores, conciliadores y Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía no estaba pendiente de la conciliación? ¿Cómo es posible que un proyecto así de importante se deje para última hora?”, reclamó Vallejo.

Así, Gabriel Vallejo indicó que aunque asume su responsabilidad porque “pagó la primiparada en el Congreso”, se defendió: “Actué de buena fe, tengo absoluta tranquilidad. Lo que pasó ayer es muy grave, pero quedó demostrado que la clase política es incapaz de hacer una reforma política y luchar contra la corrupción”.

Finalmente, Vallejo indicó que esta situación “no es la justificación para una constituyente”.