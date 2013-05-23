Ejército dice que no han abandonado a soldados que denuncian falta de comida
El coronel Luis Emilio Cardozo respondió a la denuncia realizada por el soldado del batallón Boyacá sobre los ocho días que llevan sin recibir suministro de comida.
El coronel Luis Emilio Cardozo, comandante de la Brigada 23 del departamento de Nariño, en diálogo con www.wradio.com.co respondió a la denuncia que realizó el soldado del batallón Boyacá, acerca de los ochos días que llevan sin el suministro de alimentos.
El oficial militar explicó que se tenía el abastecimiento desde hace cuatro días, sin embargo las razones por las cuales no se ha realizado, se deben al difícil acceso a la zona, que presenta una altura de 3.000 metros, así como las complicadas condiciones atmosféricas.
Por otra parte, el coronel dijo que frente a estas dificultades “los soldados saben que existe un margen de cinco días”, y que todavía se encuentran en el rango de tiempo para realizar el abastecimiento.
