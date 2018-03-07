Del Puente Aéreo al Dorado será el traslado que hará Avianca en su operación nacional. Foto: Colprensa( Thot )

Según informó el consorcio Opaín S.A., el próximo 28 de abril se procederá a hacer el traslado de la operación nacional de Avianca desde el Puente Aéreo al Aeropuerto Internacional El Dorado, el consorcio que se encarga de las operaciones de la terminal aérea de Bogotá, en un comunicado expuso que se prevé que la operación del terminal Puente Aéreo cese el próximo 29 de abril y retorne el 30 de ese mismo mes con otras aerolíneas.

Según lo que han informado algunas fuentes a W Radio, las nuevas aerolíneas que llegarían a la terminal del Puente Aéreo hacen referencia a empresas de bajo costo entre las que se encontrarían EasyFly, Viva Colombia y Wingo, sin embargo dentro de su comunicado Opaín no confirmó dicha información.

En el momento desde el Puente Aéreo, Avianca opera más de 132 vuelos entre salidas y llegadas desde y hacia 16 destinos en todo el país.

Se espera que en los siguientes días se conozcan nuevos datos y puntos de cómo se dará este importante traslado teniendo en cuenta que la aerolínea había dicho en 2017 que el proceso se iría haciendo gradualmente, sin embargo, con el comunicado del consorcio Opaín, esa posibilidad quedó descartada.