Coordinador de Seguridad de Carreteras Nacionales habla sobre el cierre de vía al Llano
El mayor Fernando Montaña se refirió al acompañamiento que están prestando las seguridades competentes a los camioneros que se encuentran retenidos en las largas filas.
04:09
Pedimos a los transportadores que estén atentos a los comunicados oficiales que hagamos: Fernando Montaña. Foto: Colprensa