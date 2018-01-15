Concesionario debe responder por las obras del puente de Chirajara: Mintransporte

El ministro de Transporte, Germán Cardona, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Ani, Dimitri Zaninovich, señalaron que toda la responsabilidad sobre el proyecto del puente de Chirajara, que colapsó durante la mañana de este lunes, es del concesionario Coviandes. El jefe de la cartera del transporte, Cardona, agregó que el contratista es consciente de ello y por eso ya inició todos los procesos con las aseguradoras para responder a las víctimas y al Estado.

Por su parte el presidente de la Ani, Zaninovich, manifestó que se lamentaba profundamente lo sucedido este lunes y que inmediatamente se supo de la noticia, a las 11:50 de la mañana en la que se dio la caída de una de las secciones del puente de Chirajara, se procedió a hacer el desplazamiento a la zona para hacer presencia y para atender de primera mano las necesidades que se presentaban.

Los directivos señalaron que tan pronto se terminen las labores de rescate, iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del colapso de uno de los tramos del puente de Chirajara. Después de eso, se debe hacer la demolición de la estructura comprometida para así reiniciar las obras.

Finalmente, el Ministerio de Transporte explicó que la sección del puente que está del lado de Villavicencio y que permanece en pie, en principio no debe estar afectada porque es una estructura independiente. Sin embargo, señaló que se debe esperar lo que determinen las investigaciones.