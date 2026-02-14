Amanezca bien informado con La W este 3 de mayo. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

El retiro del proyecto de reforma tributaria y el pronunciamiento de la CIDH sobre el uso de militares en protestas son algunas de las noticias de este lunes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque anuncia el retiro del proyecto de reforma tributaria

El presidente de la República Iván Duque ordenó el retiro del proyecto de reforma tributaria y el trámite de un nuevo texto con el consenso de los partidos políticos.

El mandatario ratificó que la reforma no es un capricho sino una necesidad, y que el objetivo es evitar una incertidumbre financiera.

“He dialogado durante los últimos días con los representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”, dijo.

Y agregó que los ciudadanos que reciben mayores ingresos son los que contribuirían solidariamente a favor de los más vulnerables.

Finalmente, reveló que algunos de los puntos sobre los cuales se han alcanzado consensos con los diferentes sectores son: sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado.

Partidos hacen un llamado a un gran acuerdo político, tras retiro de la reforma tributaria

El retiro de la Reforma Tributaria anunciado por el presidente Iván Duque fue celebrado por la mayoría de las fuerzas políticas, que pidieron un gran acuerdo nacional para tramitar un nuevo texto en el Congreso de la República.

La presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, aseguró que "escuchar siempre es mejor que rectificar" e hizo un nuevo llamado a un "diálogo nacional" con los distintos sectores económicos y sociales.

El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, aseguró que ese acuerdo es necesario "para darle confianza al futuro y a las finanzas del país".

El senador de Cambio Radical e integrante de las comisiones económicas, Richard Aguilar, señaló que la decisión "es correcta" y señaló que el desafío ahora es "estabilizar las finanzas del Estado".

El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, dijo que aunque celebra el retiro del proyecto, estará pendiente del acuerdo al que ahora lleguen los distintos sectores políticos "para evitar que se presente un nuevo proyecto que golpee a los más pobres y a la clase media".

Nuevo texto debe garantizar equilibrio fiscal y atención a vulnerables: gremios económicos

La decisión del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria causó diversas reacciones en los gremios económicos del país.

Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional aseguró que “el equilibrio fiscal, la condición de evitar una descalificación de la deuda colombiana y, al mismo tiempo, procurar el beneficio de quiénes más lo necesitan, son los objetivos de las propuestas.”

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, a través de la cuenta de Twitter de su presidente, Jaime Alberto Cabal, reiteró que la reforma se presentó en un momento inoportuno y espera se puedan crear nuevos consensos.

“En Fenalco lo dijimos desde el principio: la reforma tributaria que presentó el Gobierno era inoportuna. No era el momento. Ahora, a construir acuerdos para lograr el equilibrio fiscal que requiere el país”, escribió.

“No permitamos que se aprovechen de la situación con intereses políticos”: vicepresidenta

La vicepresidenta la República aseguró que se debe construir un nuevo proyecto de reforma tributaria que permita garantizar los recursos para seguir apoyando a las familias más pobres y vulnerables de Colombia, y que genere confianza por parte de los bancos.

“El retiro de este proyecto significa que tenemos que construir uno nuevo por consensos, recogiendo las recomendaciones de los sindicatos, de los gremios y de los distintos sectores para que tengamos una ley que permita garantizar recursos para las familias más pobres y vulnerables de Colombia”, aseguró.

“Si los bancos no confían nos van a subir las tasas de interés y, si eso sucede, vamos a tener menos recursos para invertir en las vías terciarias y en la gente más necesitada. Además, para garantizar la educación universitaria a los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas”, añadió.

Y para alcanzar este propósito, hizo un llamado a no permitir “que en este momento de zozobra, angustia, temor y preocupación haya gente que se aproveche de la situación con fines mezquinos e intereses políticos, sembrando odio y queriendo destruir a nuestro país”.

Ramírez también invitó a los colombianos a remar hacia la misma dirección “para atravesar este mar tormentoso”.

Finalmente, dijo que quienes están destruyendo los activos nacionales y acabando vidas no representan el alma y el sentir de los colombianos.

Duque anuncia que las FF.MM. se mantendrán en las ciudades donde hay un alto riesgo

El presidente Iván Duque aseguró que, aunque se han presentado movilizaciones pacíficas, también se han registrado actos de vandalismo y terrorismo que pretenden amedrentar a la sociedad.

Por eso, anunció que la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos. “La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”, dijo desde la Casa de Nariño.

Y agregó que el despliegue de las Fuerzas Militares se seguirá haciendo “en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales”.

“Mi obligación como presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta como manifestación pública y pacífica, pero, sobre todo, garantizar la seguridad de los colombianos”, aclaró. También hizo un llamado a la unidad y a la resiliencia para reactivar el país y proteger la salud de los colombianos.

Finalmente, anunció que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad. “No olvidemos que estamos en medio de una pandemia que sigue cobrando la vida de miles de colombianos y debemos seguir cuidándonos”, señaló.

Uso de militares en protestas debe ser excepcional: CIDH sobre decisión de Iván Duque

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció al conocer la decisión del presidente de la República, Iván Duque, de solicitar la asistencia militar del Ejército para que hiciera presencia en las calles durante este domingo de manifestaciones (aunque varios alcaldes no atendieron el llamado).

El órgano internacional le recordó al presidente que la utilización de soldados en contextos de manifestaciones debe ser solamente "excepcional", para dar cumplimiento a los compromisos internacionales.

"La CIDH reitera las obligaciones internacionales del Estado sobre seguridad interna y estándares interamericanos que disponen que la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada".

También solicitaron al estado colombiano proteger los derechos de los manifestantes.

"Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad" expresaron.

Coronavirus en Colombia: 15.909 nuevos contagios y 485 fallecimientos en un día

Las autoridades de salud de Colombia informaron este domingo de otros 485 fallecidos y 15.909 nuevos contagios por Coronavirus, en momentos en que el país atraviesa al tercer pico de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, Colombia acumula 2.893.655 contagios y 74.700 fallecimientos a causa de la COVID-19.

Sobre los 485 fallecimientos, 420 ocurrieron en días anteriores, según el Ministerio de Salud. Esta vez la región más golpeada fue Antioquia con 104, de los cuales más de la mitad, 58, ocurrieron en Medellín, la capital.

La mayor cantidad de contagios de la jornada fue registrada en Bogotá, donde hubo 4.400 casos, seguida de los departamentos de Antioquia (2.496), Atlántico (1.384), Cundinamarca (1.117), Bolívar (777), Santander (729), Cesar (668), Valle del Cauca (536), La Guajira (471) y Boyacá (446).

Según el Ministerio de Salud las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos positivos son Bogotá, con 799.937, seguida de Antioquia (475.087), Valle del Cauca (238.813), Atlántico (239.936), Cundinamarca (129.308) y Santander (105.996).

Colombia tiene 108.781 casos activos, que corresponden al 3,75 % del total, y 2.700.594 recuperados, que equivalen al 93,32 % de los contagios confirmados.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias aplicaron el sábado 126.223 vacunas y totalizaron 5.112.694 dosis administradas, mientras que ya son 1.700.471 las personas que han recibido el esquema completo con dos sueros, según el informe divulgado. Bogotá, que es el principal foco de la enfermedad, superó el millón de vacunas aplicadas en desarrollo del Plan Nacional de Vacunación iniciado el pasado 18 de febrero.

Llegaron a Colombia un millón de vacunas de Sinovac

El pasado sábado llegaron a Colombia 1’000.000 de vacunas CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac, para seguir adelante en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, puesto en marcha por el Gobierno del presidente Iván Duque. Con la llegada de estas dosis, Colombia suma 9’077.084 vacunas.

Las vacunas de Sinovac llegaron a las 4:57 de la tarde en el vuelo MP6161, de la aerolínea de carga neerlandesa MartinAir, procedente de la ciudad de Miami (Estados Unidos).

Las vacunas, que fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, hacen parte de las negociaciones bilaterales que adelantó el Gobierno Nacional con Sinovac, en las cuales se acordó la compra de 7,5 millones de dosis para 3’750.000 personas.

De hecho, con el lote de biológicos de este sábado, la farmacéutica china completa 4’999.964 vacunas enviadas a Colombia.

Murió el diputado y excongresista Hernando Padauí por cuenta del COVID-19

El partido Cambio Radical confirmó la muerte de Hernando Padaui, diputado del departamento de Bolívar y exrepresentante a la Cámara, a causa del COVID-19. La colectividad aseguró que fue una gran persona y un verdadero líder.

“Con inmensa tristeza recibo la noticia de la muerte de mi amigo Hernando Padaui. La llave de los zapatos Converse, el gran ser humano y un verdadero líder se nos fue. ¡Qué pesar! A su familia y amigos mi total solidaridad”, escribió en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara César Lorduy.

Padauí Álvarez estaba internado en el Hospital Universitario del Caribe, donde el pasado martes debió ser intubado por los problemas respiratorios propios del coronavirus y la noche de este viernes, tras presentar fallas cardíacas, murió.

'Picho', como era conocido en su natal Magangué, había cumplido 53 años el pasado 14 de abril. Era médico, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, y especialista en gestión pública y gerencia de servicios de salud.

Su carrera política la inició como concejal de su pueblo en los años 1995 y 1997. Un año después de su paso por el Concejo Municipal, en 1998, fue elegido alcalde de Magangué. Entre 2001 y 2003 fue secretario de Minas y Energías de Bolívar y por tres períodos consecutivos fue representante a la Cámara del partido Cambio Radical.

En 2018, renunció a la curul que había ganado en las elecciones legislativas de marzo de ese año para aspirar a la Gobernación de Bolívar en la regionales de 2019, en medio de ruidos por haber adelantado campaña anticipada. Tras su derrota en las urnas, Padauí consiguió una curul en la Asamblea de Bolívar por haber sido el segundo en votos en la carrera por el cargo de gobernador.

Carlos Fernando Motoa denunció intento de secuestro

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, denunció haber sido víctima de un intento de secuestro, junto a su esquema de seguridad, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Motoa agradeció a Gobierno y a la fuerza pública "que permitieron un operativo de rescate, pasada la una de la madrugada de este domingo".

El congresista añadió que dará en las próximas horas más detalles de esta situación y calificó como "lamentable" lo que está ocurriendo en esa región del país.

"Carlos Fernando Motoa es un buen parlamentario y un gran señor. Siento mucho los difíciles momentos vividos y me alegra mucho su resolución sin consecuencias. Va un abrazo Carlos", trinó en su cuenta de Twitter el director de Cambio Radical, Germán Córdoba.

“Conmemoramos la horrible noche”: víctimas sobre 19 años de la masacre de Bojayá

Líderes sociales, víctimas, victimarios y entidades estatales conmemoraron 19 años de uno de los hechos más macabros que dejó el conflicto armado con las Farc: la Masacre de Bojayá. El 2 de mayo de 2002 ese extinto grupo armado, en medio de combates con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, lanzó una pipeta que atravesó el techo de la iglesia del municipio, asesinando a más de 100 personas y dejando a más de 90 heridas.

Con el fin de resaltar la memoria de las víctimas, sus familiares, así como defensores de derechos humanos, autoridades como la Unidad de Víctimas y la Agencia para la Reincorporación impulsaron una eucaristía, en memoria de quienes fallecieron ese día, por los heridos y quienes murieron posteriormente, llevándose consigo fragmentos de esa durísima historia.

También adelantaron un conversatorio en el que líderes de víctimas como Delis Palacios rememoraron los más de 100 muertos en el ataque terrorista y solicitaron que se profundice la implementación del acuerdo de paz, porque "ya se merecen vivir en tranquilidad y no en una zozobra sistemática".

Asimismo, que siguen esperando la reparación estatal a cada poblador de Bojayá.

En el acto de memoria también participó el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, quien señaló que "nunca se perdonan" lo ocurrido en ese día, explicando que jamás lo justificarán. "Fuimos responsables de la muerte de cien personas que se escondieron en la iglesia para protegerse del fuego cruzado. Lamentamos profundamente estos hechos, duele como una daga clavada en el corazón" afirmó.

En el encuentro virtual también estuvo presente Juliette de Rivero, representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia, quien invitó a la ciudadanía de Bojayá a proseguir en su lucha de vivir en un "territorio en paz". También denunció que 19 años después se mantienen las alertas de vulneraciones a los derechos humanos en Bojayá, así como en toda la cuenca del río Baudó.

Nuevo cierre total de vía que conecta a Medellín con el Urabá Antioqueño

Luego de que en la mañana de este sábado se hubiera informado que la vía Dabeiba-Mutatá tenía paso a un carril tras el cierre que presentó hace un par de días, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Autopistas Urabá S.A.S. informaron durante la noche de este domingo que el corredor vial, en el kilómetro 100+665, que conecta Medellín y el centro del país con el Urabá Antioqueño, nuevamente registró cierre total debido a un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias que se presentan en la zona.

Seguido a esto, la ANI explicó que, aunque la vía tenía paso a un carril de manera controlada, con la situación presentada no hubo otra opción que declarar el cierre total.

Este punto, cercano a la quebrada de la vereda Godó del municipio de Dabeiba, corresponde a la Unidad Funcional 4 del proyecto Autopista al Mar 2, concesionado por la ANI.

De paso la ANI, al igual que lo había hecho durante la semana pasada, explicó que la inestabilidad en este punto hasta el momento no ha permitido iniciar las actividades de remoción de material, por lo cual se invitó a los usuarios de la vía abstenerse a movilizarse hacia esta zona.

Finalmente, se expuso que se prevé retomar las labores de remoción de material este lunes 3 de mayo, por lo cual se recomendó a los usuarios el paso alterno por Medellín – Caucasia – Planeta Rica – Arboletes – Apartadó.

Falleció la escritora y chef cartagenera Teresita Román de Zurek

A los 95 años, falleció este domingo la escritora y chef cartagenera Teresita Román de Zurek, autora del libro ‘Cartagena de Indias en la olla’.

Román de Zurek, quien murió en la emblemática Casa Román en la que residía con su familia en el tradicional barrio Manga, estaba próxima a recibir el premio Toda una Vida de Trabajo, que otorga Premios La Barra – Elite Professional.

“En 1963 apareció la primera edición de un libro que se ha convertido en lectura obligada para todos aquellos a quienes les interesa la cocina colombiana. Cartagena de Indias en la Olla fue un hito para la gastronomía del país”, destacó Revista La Barra, al anunciar, el pasado 5 de abril, que Doña Teresita había ganado el premio Toda una Vida de Trabajo.