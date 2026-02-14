Amanezca bien informado con La W este 16 de junio. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

El atentado terrorista en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el récord de muertes diarias por COVID-19 son algunas de las noticias de este miércoles 16 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Mindefensa confirma atentado terrorista en la brigada 30 del Ejército en Cúcuta

El ministro de la Defensa, Diego Molano, desde Cúcuta confirmó la explosión de una camioneta Toyota en la Brigada 30 del Ejército en Norte de Santander.

El atentado terrorista deja hasta el momento 36 personas heridas, tres de ellas de gravedad, una fue intervenida quirúrgicamente.

"De ellos dos son civiles, están fuera de peligro y el resto presenta heridas leves, 29 de ellos se encuentran en centros hospitalarios, siendo atendidos por el sistema de salud del departamento", señaló.

"Rechazamos de manera vehemente esta acción. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vial y la segunda hipótesis es de la disidencia de las Farc", puntualizó.

"Está la Fiscalía General de la Nación adelantando la investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar", señaló.

Molano confirmó que dos sujetos se hicieron pasar por funcionarios públicos, para ingresar el vehículo al cantón militar San Jorge.

Colombia registra récord de muertes diarias por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.802.052 casos de COVID-19, con 24.452 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 96.965, con 599 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.539.442 con 28.733 personas que superaron el virus. Se procesaron 87.837 pruebas (PCR: 61.630 y Antígenos: 26.207). En total se han procesado 18.340.111 muestras.

Por otra parte, a partir de hoy se abrió la Etapa 4 de vacunación que incluye a la población de 45 a 49 años, habitantes de calle, pilotos, auxiliares de vuelo, tripulación de barcos internacionales de transporte de carga, talento humano de las comisarías de familia y funcionarios de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo. A partir del sábado 19 de junio la vacunación para esta población será sin agendamiento.

Adicionalmente, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció que la segunda dosis de Pfizer que antes se ponía a los 21 días, ahora se inyectará a 12 semanas de haber recibido la primera.

Inicia vacunación para población de 45 a 49 años

A partir de este 15 de junio se abre la Etapa 4 de vacunación que incluye a la población de 45 a 49 años, habitantes de calle, pilotos, auxiliares de vuelo, tripulación de barcos internacionales de transporte de carga, talento humano de las comisarías de familia y funcionarios de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo. A partir del sábado 19 de junio la vacunación para esta población será sin agendamiento.

Adicionalmente, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció que la segunda dosis de Pfizer que antes se ponía a los 21 días, ahora se inyectará a 12 semanas de haber recibido la primera.

“Esto nos permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven dados los muy buenos indicadores que ha mostrado la evidencia científica en términos de protección de la vacuna Pfizer con una única dosis. De manera que continuaremos con la vacuna de Sinovac, con el mismo esquema de 28 días, Astrazeneca segunda dosis a las 12 semanas y Pfizer también a las 12 semanas”, explicó Ruíz.

Adicionalmente, anunció que los grupos que se seleccionan por edad no necesitaran estar cargados en ‘Mi Vacuna’ para ser vacunados, pero los grupos especiales como los que tienen comorbilidades si deben estar como prioridad. Finalmente, el jefe de la cartera de Salud hizo un llamado para que las EPS finalicen la vacunación de los mayores de 60 años.

Ataque cibernético generó problemas con el portal ‘Mi vacuna’

En los últimos días se han presentado muchas quejas por las demoras y fallas que se han registrado en el portal ‘MI VACUNA’, frente a esta situación, el ministro de Salud, Fernando Ruíz reveló que el pasado 6 de junio el Ministerio de Salud recibió un ataque informático que cerró completamente la página.

"Ese ataque informático que fundamentalmente buscaba dañar y afectar las bases de datos pudo ser controlado rápidamente por los técnicos del Ministerio, por esa razón se han venido presentando retrasos en el cargue de personas con comorbilidades”, señaló Ruiz.

Además, el ministro informó que solamente hasta el viernes pasado se logró recuperar las bases de datos y por esa razón se han venido presentado demoras, pero “ya se han logrado adjuntar más de 5 millones de personas con comorbilidad y también se tiene una alta cobertura de los grupos especiales, como maestros y fuerzas militares”.

No estamos invitando al Comité Nacional de Paro a nada: Emilio Archila

El Gobierno reaccionó al anuncio del Comité Nacional de Paro de interrumpir temporalmente las manifestaciones y se mostró confiado en que esta decisión sirva para que se levanten todos los bloqueos en el país.

El consejero presidencial Emilio Archila dijo que los colombianos se deben seguir uniendo en la condena a los bloqueos y a los graves impactos que han producido en la salud, el empleo, la movilidad, el abastecimiento, entre otros sectores.

Y aunque aseguró que están abiertos a buscar soluciones, aclaró que el “Gobierno no está invitando al Comité Nacional de Paro a nada”.

“Ellos han tomado su decisión unilateral de suspender la interlocución con nosotros, ahora vemos que están pensando en tomar acciones distintas pues no hay ninguna necesidad de que nosotros los invitemos”, dijo.

Archila argumentó que el Gobierno ha tenido toda la disposición de dialogar y entregó las garantías necesarias para una futura negociación.

“En ninguno de los temas que hay en el pliego de emergencia este Gobierno no ha tenido unos avances absolutamente impresionantes durante estos tres años. Así que bienvenidas las iniciativas que se lleven al Congreso”, señaló.

Representante de la ONU y defensor Camargo analizaron garantías a manifestantes

La representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, se reunió este martes con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con el fin de analizar la importancia de reforzar los mecanismos de diálogo entre las autoridades y los manifestantes durante las protestas para superar los desacuerdos.

Otro de los puntos que fueron abordados en su reunión fue el relacionado con la utilización de la fuerza por parte de autoridades del estado como la Policía para disolver las manifestaciones. Lo anterior porque de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos debe hacerse como último recurso, aspecto técnico que le fue expresado al defensor Camargo.

El encuentro se adelantó en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

La reunión de la representante de Rivero con el defensor Carlos Camargo se suma a las últimas que ha sostenido con otros funcionarios como la procuradora Margarita Cabello en donde también se abordaron estándares de derechos humanos aplicables en el marco de la protesta.

Ministro de Defensa confirma cero bloqueos en las principales vías del país

El ministro de Defensa Diego Molano aseguró que durante las últimas horas se lograron desbloquear las principales vías del país que permanecían con paso restringido desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril

Según el jefe de la cartera, el desbloqueo se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, Gobierno Nacional y autoridades locales que permitieron darle garantía al abastecimiento y libre movilidad de los ciudadanos.

“En las últimas horas, en el departamento de Norte de Santander, se logró el desbloqueo de las vías afectadas: la vía Sardinata-Cúcuta y la vía Ocaña- Sardinata. Tras estos trabajos, solo quedan cuatro bloqueos internos en la ciudad de Cali”, aseguró el ministro Diego Molano.

Así mismo se informó que a través de embarcaciones de cabotaje que transportan carga entre las diferentes comunidades costeras y ribereñas de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se han transportado más de 6.000 toneladas de carga y 27 mil galones de combustible.

Cabe mencionar que desde el pasado 19 de mayo a la fecha, según las autoridades, se ha logrado movilizar cerca de 67 mil vehículos de carga y particulares tanto ingresando como saliendo de Buenaventura.

En el caso de Buenaventura, más de 1.700 hombres del Ejército, la Armada y la Policía avanzan en el restablecimiento de la normalidad para el puerto. Hasta el momento se ha brindado seguridad a 49 caravanas.

Reforma a la Justicia fue aprobada en último debate

La Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto ley de reforma a la justicia con el que se busca, según ha asegurado el Gobierno, "avanzar en la transformación digital de la justicia y en un mayor acceso a esta por parte de los ciudadanos".

En el texto aprobado se incluyó, entre otras cosas, una disposición que lleva a que el presupuesto de la Rama Judicial pueda llegar hasta el 3% del Presupuesto General de la Nación. Esta disposición fue criticada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestionó que se tome una decisión de ese tipo en medio de una crisis económica.

El representante de la Alianza Verde, Wilmer Leal, criticó el hecho de que se hubiera revivido un "mico" para acceder a los altos cargos de la Rama.

"Fue aprobada una proposición que revive un parágrafo que permite que los abogados recién graduados puedan ser magistrados, fiscales y procuradores. Esto se había advertido en la Cámara y se revivió", aseguró.

El proyecto ahora pasará a conciliación para luego pasar a sanción presidencial.

Reglamentación de la cadena perpetua fue aprobada en último debate

La Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que busca reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

Este proyecto establece, entre otras cosas, la revisión de la pena ante un superior jerárquico y su revisión no menos de 25 años, con el fin de evaluar la resocialización del condenado.

"Hoy hacemos historia, por primera vez en Colombia se establece Cadena Perpetua Revisable contra los violadores y asesinos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Hoy el Congreso está legislando en contra de los criminales y a favor de nuestros niños", aseguró el ministro del Interior, Daniel Palacios.

El proyecto pasa ahora a sanción presidencial y una vez sea Ley de la República, los jueces podrán empezar a imponer la pena.

Reforma tributaria se discutirá en el Congreso desde el 20 de julio

El presidente Iván Duque se reunió con más de 40 gremios y empresarios para hablar sobre la reactivación económica, la generación de empleo y el trámite de la reforma tributaria.

Luego del encuentro, el mandatario destacó la disposición de estos sectores para tener una discusión sana sobre la consecución de recursos, la protección a los más vulnerables y la estabilización de las finanzas públicas.

“Y, haciéndola, sin tener ninguna afectación ni a la clase media ni a las clases más vulnerables, sino todo lo contrario, buscando la mayor eficiencia y participación también del sector empresarial en ese propósito”, dijo.

Además, destacó el respaldo de los empresarios a las instituciones, el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y el impulso a la empleabilidad de los jóvenes.

“Valoro ese respaldo a la Fuerza Pública, al mismo tiempo con toda la exigencia a los más altos estándares en protección de derechos humanos. Hoy, una vez más, se ve ese gran compromiso del sector privado para que este año sea un año de reactivación segura, de vacunación masiva, de atender a los más vulnerables, de estabilizar las finanzas públicas de la Nación”, concluyó.

Minhacienda señaló de “inane” proyecto de reforma tributaria del Centro Democrático

Luego de que se conociera la presentación del proyecto paralelo de reforma tributaria del Centro Democrático, que había adelantado #ElAlgoritmoDelPoder, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a La W que "esa iniciativa como las muchas más que hemos ido recibiendo del país, de distintos actores sociales, juveniles, empresariales, políticos, puede ayudarnos a construir en los consensos que venimos haciendo desde el mismo momento en que recibimos el mandato de esta cartera".

Sin embargo, indicó que "desde la perspectiva de un proyecto de ley que se presenta en este momento en donde con toda seguridad los tiempos no alcanzarían ni siquiera para la asignación de ponentes y obviamente tampoco la realización del primer debate, la iniciativa no dejaría de ser nada distinto a una iniciativa inane, se quedaría simplemente como una propuesta más incorporada en la construcción de consensos".

Asimismo, reiteró que en este momento lo que el país tiene que hacer es seguir construyendo acuerdos, "son el camino a través del cual tendremos un proyecto de inversión que se focalice en las medidas de los más vulnerables y que encuentre fuentes de financiación apropiadas para ese fin".

Centro Democrático señala a Petro de querer expropiar a empresarios azucareros

A raíz de una entrevista de Noticias Caracol con el presidente del Grupo Manuelita, Harold Éder, el senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, aseguró que "un Valle del Cauca más diverso productivamente abriría mucho más la puerta de la vida plena a su población" y planteó una propuesta.

"Me gustaría discutir con este empresariado la posibilidad de un reciclaje de tierras entre el valle geográfico del río Cauca y la altillanura colombiana", aseguró.

De inmediato el congresista vallecaucano del Centro Democrático, Gabriel Velasco, respondió en su cuenta de Twitter y señaló a Petro de esconder con eufemismos sus verdaderas intenciones.

"Hace tres años hablaba de que la industria 'entregara por un valor justo" sus tierras al Estado para repartirlas. Ahora habla de "reciclaje", ambos son un eufemismo para su intención real de expropiar", añadió.

Gobierno presenta propuesta para prohibir la libre venta de armas traumáticas

La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional le propuso al Ministerio de Defensa un proyecto de decreto para reglamentar las armas traumáticas y darles el mismo manejo de las armas de fuego, ya que tienen características similares.

Bajo este concepto, se prohibiría la libre distribución, venta, porte y tenencia de armas traumáticas y, si la propuesta es acogida, los ciudadanos que porten estos elementos sin permiso incurrirían en un delito y podrían pagar de 9 a 12 años de prisión.

El proyecto de decreto también define los pasos a seguir para registrar y pagar estas armas, además de tramitar los permisos para su uso, ya que según la consejería “se ha evidenciado un crecimiento exponencial del uso de este tipo de armas en la comisión de delitos que atentan contra los derechos ciudadanos”.

“A partir de la expedición de este decreto y durante los dos meses siguientes, los poseedores o tenedores de estas armas que no deseen registrarlas ni solicitar el permiso de tenencia y/o porte, deberán entregarlas en los Comandos de Brigada o Unidad Táctica del Ejército o sus equivalentes en la Armada o la Fuerza Aérea. El Estado reconocerá el valor de estas, previo avalúo”, dice uno de los artículos.

Gobierno proyecta crecimiento económico del 6% este año

El Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que revisó al alza su proyección de crecimiento económico para este año: paso de 5% a 6%, e incluso, "suponiendo el impacto de -1,1 puntos porcentuales por el paro nacional, y un crecimiento moderado en tercer y cuarto trimestre, la economía crecería 6,7%", resaltó el jefe de la cartera, José Manuel Restrepo.

Asimismo, mantuvo la proyección de déficit fiscal para 2021 en 8,6%, "sostendremos el balance fiscal y ello considerando aún necesidades sociales que están incluidas en el proyecto de inversión social, debidamente consensuado, que llevaremos al Congreso en junio", dijo el ministro.

Frente a otros indicadores, el Ministerio explicó que este año la economía seguirá recibiendo capital extranjero para financiar el déficit externo: aumento de 32% en la Inversión Extranjera Directa Neta; mayores importaciones debido al repunte de la demanda interna; mayor remisión de utilidades de las empresas al exterior por la recuperación de la actividad económica y mayores precios de las exportaciones; e incremento en las ventas externas (recuperación de los términos de intercambio y mayor crecimiento de los socios comerciales).

Los avances en vacunación, manifestó el ministro, permitirán que el país retorne a sus niveles de ingreso pre-pandemia. Y en 2022 se iniciaría el proceso de ajuste fiscal, necesario para la sostenibilidad de las finanzas públicas; para ese año la estimación del PIB es 4,3%.

Sin embargo, reiteró que se mantendrán políticas expansivas para la reducir la pobreza e impulsar la reactivación económica.

En cuanto a ventas de activos de la Nación, Restrepo confirmó que van a enajenar $14 billones este año y $7 billones en 2022. Incluso, señaló que en el proyecto de inversión social que se alista, se incluirá un artículo para facilitar esos procesos.

Frente a la venta de la participación del Gobierno en ISA a Ecopetrol, el jefe de la cartera expresó que la transacción avanza de acuerdo con el cronograma.

Producción manufacturera registró fuerte crecimiento en abril, según el DANE

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la producción real de la industria manufacturera para el cuarto mes del año registró un aumento del 63,7%; por su parte las ventas reales lo hicieron en un 60,8%.

Fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos fue la actividad industrial que hizo el mayor aporte al crecimiento de la producción manufacturera en abril; mientras que la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador fue la actividad que tuvo el peor comportamiento con una variación de -9,6%.

Por otro lado, la elaboración de bebidas según el informe registró una variación de 27,7% en los primeros cuatro meses del presente año, esto comparado el mismo periodo del año anterior, siendo así la mayor contribución positiva a la variación total entre enero y abril de 2021.

Por su parte, la elaboración de productos de panadería fue la actividad industrial con la mayor contribución negativa, durante el periodo anteriormente nombrado, registró una variación del -4,2%.

Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Atlántico fueron las regiones donde se aportó en mayor parte al crecimiento registrado en la producción manufacturera.

Según explicó el Dane, la variación tan fuerte registrada en abril se debe a que en su momento con la llegada del COVID-19 en Colombia para 2020, en el cuarto mes de ese año, se registraron caídas importantes en la producción real de la industria manufacturera.

Plazo para que empleadores paguen prima de servicios es hasta el 30 de junio

El Ministerio del Trabajo recordó a todos los empleadores del país que tienen plazo máximo hasta el próximo 30 de junio para pagar la prima de servicios a sus trabajadores.

De este modo, señaló que la medida aplica para todo empleado que cumpla las condiciones de un trabajador dependiente, es decir, os empleados que prestan servicios como: trabajadores del hogar (realizando tareas como aseo, cocina, lavado, planchado), jardineros, cuidadores de fincas, conductores y niñeros, entre otros.

La cartera laboral expresó que el no pago de la prima de servicios a un trabajador puede traer como consecuencia la imposición de multas de uno a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, puede generar que los jueces del trabajo ordenen el pago de la indemnización moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de retraso en el pago.

Ante el escenario, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo: “Este beneficio corresponde a 30 días de salario por año o proporcional al tiempo laborado, a efectuarse en dos pagos: en junio y diciembre”. Así mismo, añadió que invitó a todos los empleadores a hacer este pago a tiempo, con el fin de evitar sanciones.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, del total de los 22'539.000 ocupados en el año 2020, 5'881.000 manifestaron haber recibido prima de servicios. Por lo tanto, se estima que, para el año 2021, el número de ocupados que puede llegar a recibir este reconocimiento supere los seis millones.

Por su parte, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expuso que en el 2021 los empleados de servicio doméstico sumaron 547.000 personas, representando un 2,6% del total de los ocupados en el país.

Laura Montoya Vélez es la nueva directora del Museo de Memoria de Colombia

Luego de la salida por motivos personales de Fabio Bernal como director del Museo de Memoria de Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) anunció que su reemplazo será Laura María Montoya Vélez, quien tomó posesión del cargo este 15 de junio.

Antes de asumir la dirección del proyecto, Montoya Vélez se desempeñaba como directora técnica de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria en donde participó en la elaboración de informes sobre el esclarecimiento y actuación de grupos paramilitares en la confrontación armada.

Precisamente sobre lo anterior, la nueva directora del Museo ha proyectado la publicación de siete informes que están en proceso editorial, entre ellos uno relacionado con el impacto del Bloque Central Bolívar de las AUC en el conflicto.

Antes de arribar al Centro Nacional de Memoria, Montoya Vélez se desempeñó como jefe de Planeación del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Murió monseñor Alirio López a sus 67 años

La arquidiócesis de Bogotá confirmó hace pocos minutos que sus a sus 67 años murió monseñor Alirio López luego de afrontar un delicado estado de salud por un cáncer.

A través de un comunicado enviaron un mensaje de condolencias a sus familiares tras conocerse la noticia: “nos unimos en oración para dar gracias a Dios por la vida de Monseñor Alirio, pedirle al señor lo reciba en su Reino y para suplicar el consuelo y la paz para la familia López”.

El padre Alirio López era reconocido por su labor principalmente en temas de paz y reconciliación desde la iglesia católica, además de su liderazgo social desde organizaciones como 'Goles en Paz' que abanderó durante muchos años.

Monseñor Alirio nació en Bogotá el 19 de julio de 1954 del hogar conformado por Florentino López y Rosalía Aguilera. Realizó los estudios de Bachillerato en el Colegio Parroquial Santa Catalina (1973), Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Bogotá. Ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1983 por el señor Cardenal Aníbal Muñoz Duque, para el servicio en la Arquidiócesis de Bogotá

Obtuvo el título de Especialista en Bioética de la Universidad El Bosque (2001) y el 21 de octubre de 2008, el Santo Padre Benedicto XVI lo añadió al número de sus capellanes.

Inició su servicio pastoral como vicario Parroquial en Nuestra Señora de Egipto (1983), párroco en San Juan Bautista de la Salle (1985), miembro de la Comisión Ejecutora del Programa de Diaconado Permanente (1995), representante de la Arquidiócesis en el comité Distrital de Derechos Humanos (1995), párroco en la Natividad e Nuestra Señora (1999), párroco en la Veracruz (2001), miembro del Consejo del Diaconado Permanente (2003), miembro del Consejo Presbiteral (2008), párroco en Dei Verbum (2008).

Falleció Saturnino Pajares, fundador del reconocido restaurante Pajares Salinas

Familiares le confirmaron a W Radio que el reconocido chef Saturnino Pajares falleció en la madrugada de este martes.

Pajares llegó al país hace 68 años marcando para siempre la historia culinaria de Colombia. Será recordado como uno de los precursores de la comida española en el país, innovando platos tradicionales como las gambas, la tortilla española o sus famosas albóndigas.

Su restaurante ha sido galardonado con distintos premios como La Barra y es reconocido internacionalmente como uno de los mejores restaurantes de Colombia y América Latina.

Saturnino se había retirado hace algunos años y sus dos hijos, Zuleima y José Augusto Pajares se encargaron del restaurante y han continuado con su importante legado.

Sus comensales han sido políticos, empresarios y figuras públicas que disfrutan del inigualable sabor de su cocina y quienes, seguramente, lo recordarán con muchísimo cariño.

Ordenan suspender polémico decreto firmado entre Alcaldía de Cali y manifestantes

El polémico decreto 0304 del 31 de mayo de 2021 con el que se establecieron las mesas de diálogo entre la Alcaldía de Cali y la Unión de Resistencias-Primera Línea Somos Todos y Todas, fue suspendido por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali.

La decisión en primera instancia se tomó a raíz de una solicitud de medida cautelar interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez, quien considera que el documento firmado por el alcalde Jorge Iván Ospina y los manifestantes, "va en contravía a la orden Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo".

Señala que quienes adelantan los bloqueos en las vías públicas de Cali, se amparan en el decreto para impedir la libre circulación de personas y vehículos, calificado esto como "un hecho fáctico".

Tras notificar el fallo a la Alcaldía Distrital, el mandatario Jorge Iván Ospina, indicó que acatará la decisión, pero advirtió que el decreto no legaliza los bloqueos, como se ha asegurado. "La decisión de esta juez que no solicita suspender los efectos de este decreto, será acatada de manera inmediata por nuestra administración. Pero advertir que jamás nuestro decreto fue orientado a establecer, aceptar o permitir bloqueos, por el contrario, desde la mesa de diálogo superamos 22 bloqueos en la ciudad de Cali sin ninguna muerte y sin ningún hecho violento", dijo Ospina.

En la tarde de este martes, el mandatario caleño notificará sobre la suspensión de los diálogos a los sectores que participan de las mesas. Sin embargo, solicitó a los manifestantes que sigan existiendo espacios con la Iglesia y la Comunidad Internacional para continuar con la elaboración de soluciones a las problemáticas que se necesitan dar. La Alcaldía de Cali anunció que apelará la decisión judicial.

Ataque criminal dejó una niña de 10 años muerta y dos heridos en Planeta Rica (Córdoba)

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, confirmó la muerte de una niña de 10 años en el municipio de Planeta Rica, en medio de un ataque que, al parecer, iba dirigido contra el padre de la pequeña quien resultó herido junto a su otro hijo también menor de edad.

“Hacia las 8:40 de la noche del lunes 14 de junio, ingresan tres personas al hospital municipal de Planeta Rica, con lesiones producidas por arma de fuego. Las víctimas, un hombre de 33 años y dos menores de 9 y 10 años, quienes fueron remitidos de urgencia a la ciudad de Montería”, informó el uniformado.

“Durante la atención médica, lamentablemente pierde la vida por la gravedad de sus lesiones Estefany Lidueña Salgado, de tan solo 10 años de edad. Según las primeras indagaciones, los hechos se habrían presentado en el barrio Palmasoriana de Planeta Rica, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon indiscriminadamente a la familia que se encontraba en una residencia”, agregó el uniformado.

Asimismo, el coronel Bonilla dijo que “desde que se tuvo conocimiento de la situación, la Policía Nacional desplegó sus capacidades mediante plan candado y recolección de información con uniformados de las Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia Policial y así esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

Las autoridades investigan si detrás de este hecho estaría el Clan del Golfo, por lo que ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos, por información que permita la ubicación de los responsables del ataque, que motivó la realización de un consejo de seguridad en Planeta Rica.

“Según el último parte médico, el menor se encuentra estable, mientras que el hombre se encuentra bajo pronóstico reservado”, puntualizó el coronel Bonilla.

Imputan a alias ‘Duende’ y ‘Reinel’ por secuestro y tortura de un excombatiente

La Fiscalía informó que la Unidad Especial de Investigación judicializó a Diani Harvey Tenorio Yatacué, alias Duende, y a Reinel Ramos Jascué, alias Uber, por el secuestro y tortura de un excombatiente en la vereda Santo Domingo del municipio de Toribío, Cauca.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero del año 2020, cuando de acuerdo con las investigaciones, la víctima fue llevada por sus captores a zona rural de Corinto, encadenada, y sometida a tortura y tratos denigrantes. Luego, lo habrían llevado a Planadas, Tolima, donde pretendían asesinarlo, sin embargo, escapó el 30 de marzo de ese año.

El ente acusador señaló que los procesados, integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, disidencia de las Farc, fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, tortura, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Por este mismo hecho, la Fiscalía obtuvo cinco órdenes de captura en contra de los principales cabecillas de la estructura, que depende del Comando Coordinador de Occidente.

Alias Duende y alias Uber están privados de la libertad desde abril de 2020, cuando fueron capturados en el municipio de Planadas, Tolima.

Los dos purgan una condena de 7 años y 6 meses de prisión, proferida el pasado 5 de marzo por un juzgado especializado de Ibagué, luego de avalar el preacuerdo en el que aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo y de uso personal.

Invías revisó daños que dejaron las lluvias en la vía Fortul – Saravena en Arauca

Tras las lluvias que se han presentado y que siguen registrándose en el departamento de Arauca, las cuales afectaron la vía entre Fortul – Saravena, el Instituto Nacional de Vías informó que seguirá realizando una inspección al corredor junto con otras autoridades para trazar un cronograma de acciones que permitan recuperar la infraestructura ya dañada en la vía.

La dirección técnica del Invías fue la encargada de desplazarse hasta Arauca, dando inspección a los primeros daños ocasionados por las lluvias. De esta manera el director Guillermo Toro dijo “el Instituto Nacional de Vías hace presencia en el departamento de Arauca en respuesta a fenómenos naturales ocurridos en recientes días, principalmente en las afectaciones que se presentaron en la vía Tame – Saravena con ocasión de los desbordamientos de ríos y quebradas de esta región, que han generado deficiencias a lo largo de 20 kilómetros de la vía y que han conllevado a la pérdida de estructuras hidráulicas, puentes y pérdida parcial y total de banca en varios sectores de este importante corredor vial”.

Añadiendo “hemos definido una hoja de ruta con claridad con los mandatarios municipales y departamentales con el fin de declarar la calamidad pública y a partir de ella declarar la urgencia manifiesta que permita realizar la contratación de manera más expedita de una compañía que inicie trabajos”.

El Invías de paso explicó que después de su visita, se dará inició a las obras de emergencia en dos fases: con la primera se prevé recuperar la movilidad sobre todo el corredor tras la construcción de un puente metálico semipermanente y la reconstrucción parcial de un carril en los sectores con pérdida total de banca.

La segunda fase contempla los estudios y diseños para la ejecución de obras definitivas que recuperen la infraestructura y así permitir a las comunidades nuevamente la vía.

Mientras se ejecutan estas actividades, el Invías sugirió a los usuarios como vía alterna la ruta Y de Betoyes - La Antioqueña – Arauquita – Saravena.