Amanezca bien informado con La W este 1 de febrero. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

Registraduría suspende procesos de revocatoria de alcaldes

La Registraduría anunció la suspensión de los trámites de revocatorias de mandato hasta que el Ministerio de Salud emita concepto sobre recolección de firmas en medio de la pandemia.

El registrador nacional envió una carta pidiendo a la cartera de salud en la que solicita “su autorizado concepto sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de estas por parte de los comités promotores y sus equipos de trabajo en terreno”.

Presidente de Red de Veedurías denuncia a la Supersalud por aparentes hechos de corrupción

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, indicó que conoció una serie de informes suscritos por funcionarios de policía judicial en los que aparentemente se habrían engavetado desde 2017 y que involucran al superintendente de Salud.

En los audios que hacen parte del material probatorio se escuchan a los implicados del denominado ‘cartel de la salud’. En ellos, según el veedor, se encuentran varias conversaciones sostenidas entre quien sería Guillermo Grosso, interventor de Saludcoop, y otra persona identificada como ‘Fabio’, quien sería en la actualidad el Superintendente Nacional de Salud.

Supersalud responde a denuncias sobre el ‘cartel de la salud’

Luego de conocerse una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en contra del superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, quien, según la información de la Red de Veeduría Ciudadana, aparece en varias conversaciones supuestamente con Guillermo Grosso, interventor de Saludcoop.

Frente a estas denuncias, el funcionario, a través de un comunicado, explicó que para ese entonces no cumplía sus funciones como superintendente.

Colombia registró 8.078 nuevos casos de Coronavirus y 333 fallecimientos más en un día

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.094.884 casos de COVID-19, con 8.078 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 53.983 con 333 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.938.322. Se procesaron 53.309 pruebas (PCR: 43.488 y Antígenos: 9.821).

Ministerio de Salud confirma el primer caso de cepa brasileña en el país

El Ministerio de Salud informó este sábado el primer caso de la nueva cepa brasileña de COVID-19 en Colombia. Según la entidad, la paciente fue atendida en un hospital de Leticia.

MinSalud afirmó que se trata de "una mujer de 24 años, con doble nacionalidad, quien guardó aislamiento en casa y ya está recuperada”.

Colombia recibirá dosis de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca en febrero por parte de COVAX

El presidente Iván Duque anunció que recibió una carta del mecanismo multilateral, COVAX, en la que indica que Colombia fue ratificado dentro de los 18 países donde empezará el suministro de vacunas.

El mandatario señaló que los biológicos de Pfizer y AstraZeneca llegarán al país en el mes de febrero. “Reafirmo que Colombia ha adquirido las vacunas para 35 millones de colombianos y que empezaremos el 20 de febrero la dispersión, conforme al Plan Nacional de Vacunación”, dijo.

Vuelo proveniente de Leticia llegó a Bogotá luego de ser detectada la nueva cepa

La alcaldesa Claudia López informó, a través de su cuenta de Twitter, que en la noche de este sábado llegó un vuelo proveniente de Leticia, Amazonas, lugar donde se confirmó el primer caso de la nueva cepa brasileña.

Según la mandataria, a todos los pasajeros se les tomó la prueba de COVID-19 y “en todo caso deben permanecer en aislamiento estricto durante 14 días”.

Esta semana podría levantarse la alerta roja en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que gracias a la disminución de la ocupación de las UCI la otra semana podría levantarse la alerta roja en la ciudad.

"Se anuncia calendario 2021 de vacunación y cerramos con ocupación UCI 86%. A ese ritmo de desaceleración del segundo pico, podríamos salir de alerta roja y disminuir restricciones", dijo.

Roberto Pombo deja la dirección general de El Tiempo tras 12 años en el cargo

El destacado periodista colombiano Roberto Pombo Holguín es un bogotano graduado del colegio Refous y abogado de la Universidad de Los Andes nacido el 16 de agosto de 1956.

Pombo Holguín empezó su carrera profesional como reportero de la revista de izquierda Alternativa en Colombia y corresponsal desde Curitiba, Brasil. Pombo ejerció también como jefe de información regional de El Heraldo en Barranquilla. Allí mismo logró ser jefe de redacción del Diario del Caribe.

Condenan al exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, a 19 años de prisión

Los delitos endilgados a Albornoz fueron prevaricato por acción, falsedad en documento público, peculado en favor de terceros y fraude procesal, por la venta irregular del centro comercial Villa Country.

Todos los anteriores cargos prescribieron o prescribirán en unos días ante la inminente apelación de Albornoz, por lo que el único delito que le quedó al exfuncionario fue el de peculado, por el que recibió la condena.

Policías tendrán responder por incendio en el CAI de Soacha en donde murieron ocho personas

La Fiscalía citó para el miércoles 3 de febrero a la audiencia de imputación de cargos contra dos policías por el delito de homicidio doloso agravado. Los patrulleros señalados serían Jorge Suárez y Aleida González.

El incendio se dio en medio de las violentas protestas del 9 de septiembre en Bogotá, luego de la muerte del ingeniero y estudiante de derecho Javier Ordóñez en un acto de abuso policial.

Emiten otras dos condenas en caso de desaparición y muerte de tres jóvenes en Usaquén

Con base en el contundente material probatorio y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Brayan Alexánder Martínez Muñoz y Héctor Medardo Duarte Rodríguez a 17 años y 11 meses de prisión, por su participación en la desaparición y muerte de tres adolescentes en la localidad de Usaquén, norte de la ciudad, en febrero de 2017.

Pastor Alape reveló que la Unidad de Protección le retiró parte de su esquema de seguridad

El delegado del ahora partido de los Comunes en el Consejo Nacional Reincorporación, Pastor Alape, responsabilizó al Gobierno por lo que le pueda pasar en sus desplazamientos por la falta de un esquema de seguridad apropiado.

Decisión de la CRC no beneficia al país ni a los usuarios: Claro

Por medio de un comunicado, la empresa de telecomunicaciones Claro rechazó la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y afirmó que apelarán la determinación tomada.

“Claro impugnará la resolución de la CRC y hará uso de todos los recursos legales a su alcance para su defensa”, señalaron.

"Que junta directiva defina mi continuidad": gerente de EPM sobre petición de renuncia

En una carta radicada durante la tarde de este domingo 31 de enero en la alcaldía de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón expresó su posición frente a su permanencia o no en el cargo.

El funcionario le dirige la comunicación al alcalde Daniel Quintero, le pide que se cumplan las normas de buen gobierno y que se cité de manera urgente a la Junta directiva de EPM para que sean ellos los que definan si sigue o no al frente de la compañía.

Producciones de gas y petróleo cayeron en 2020, según informe del Minminas

Según el más reciente informe del Ministerio de Minas y Energía, la producción comercializada de gas en Colombia fue de 1.102 millones de pies cúbicos por día en promedio durante diciembre de 2020, lo que significó un aumento del 0,3% frente a lo registrado en noviembre pasado cuando la producción se ubicó en los 1.098 millones de pies cúbicos por día.

En comparación con diciembre de 2019, según el informe la producción de este energético tuvo una disminución del 2%.

CIDH condenó asesinato y decapitación de líder social en Antioquia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del defensor y miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Ochalí en Yarumal, quien fue decapitado y su cabeza exhibida en el centro de la población.

La CIDH exhortó al estado colombiano a investigar diligentemente los hechos que rodearon la muerte del líder social de ese corregimiento, así como las motivaciones, que estarían fundadas en su labor humanitaria.

Ya son 12 los muertos por accidente de lanchas en Tumaco

Autoridades del Pacífico nariñense confirmaron que, por ahora, el accidente de dos lanchas en Tumaco deja doce fallecidos, de los cuales siete son menores de edad.

Las víctimas estaban a bordo de dos embarcaciones que salieron del casco urbano de Tumaco con rumbo a la vereda San José del Guayabo, jurisdicción del Consejo Comunitario de Río Mejicano.

Fue intervenido un frente de minería ilegal que generó daño ambiental en Chocó

Las labores investigativas y judiciales desplegadas para garantizar la recuperación del río Quito, una fuente hídrica de especial protección ambiental y constitucional, permitieron identificar un entable de minería ilegal que estaba devorando la selva virgen y generaba contaminación a un importante afluente que abastece al Atrato, en el corregimiento de Paimadó, en Chocó.