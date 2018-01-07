Accidentes durante puente festivo suman 18 personas muertas

Según las autoridades de tránsito han sido sancionados 2.038 infractores, de los cuales 277 son motociclistas. Foto: Colprensa( Thot )

El reporte más reciente las autoridades de tránsito indica que, por las distintas vías del país se han movilizado, durante este puente festivo de Reyes Magos, un total de 1.882.708 vehículos, de los cuales 553.800 corresponde a Cundinamarca y la 187.805 automotores a Bogotá.

Según las autoridades de tránsito han sido sancionados 2.038 infractores, de los cuales 277 son motociclistas.

Respecto a la misma fecha hace un años, en el puente de Reyes de 2017, hubo 24 muertes más, es decir que la fatalidad este año se redujo un 26%.