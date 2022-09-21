En Medellín se realizará la Convención Internacional de Emergencia Climática

Antioquia

El evento iniciará este miércoles a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta el jueves 22 de septiembre y la instalación será con la ponencia del emprendedor y escritor Belga, Gunter Pauli y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Durante los dos días habrá exposiciones y presentación de experiencias positivas en la conservación de los recursos naturales que son dignas de ser replicadas y compartidas en el mundo. “Durante la jornada, se busca generar un gran acuerdo que forme parte de la agenda política, pública y sectorial con miras al 2040 y una ruta para alcanzar la carbono neutralidad al 2050 en el departamento”, indica la presentación del evento del cual es un aliado estratégico Caracol Radio.

Además, de ponencias, conversatorios, talleres, rueda de negocios, también muestra comercial e institucional y muestra artística multicultural se evidenciará los avances del sector académico y empresarial entorno al cambio climático.

Finalmente, se espera que se firme los manifiestos “Antioquia Carbono Neutro 2050 con todos los actores y sectores participantes en la discusión y análisis, con miras al posicionamiento de las estrategias del país para mitigar los efectos del cambio climático y la divulgación de los compromisos y acciones que está realizando Antioquia para contribuir a las metas nacionales”.