Parque San Mateo: ¿Qué piensan los habitantes de La Virginia?

Esta es una de las mayores preocupaciones porque, pese a que los habitantes del puerto dulce apoyan que la ciudad de Pereira tenga un gran pulmón verde, no están de acuerdo con que el Batallón San Mateo sea trasladado a predios del terreno Miralindo, que son propiedad del Ministerio de Defensa.

Las autoridades de La Virginia ya expresaron su descontento, pues según indicaron, no han sido tenidos en cuenta en la toma de decisiones e indican que, a mediano plazo, serían muchas las afectaciones económicas por tener un batallón en estos terrenos.

El descontento también existe en los veteranos de las fuerzas militares que están en este departamento, pues indican que, el traslado de la unidad militar, los afectaría en cuanto movilidad, educación y salud. Así lo manifestó Wilson Caicedo Benavide, representante de la veeduria en salud de veteranos y reserva activa de Risaralda.

"El tema del movimiento, la educación y la calidad de la salud son fundamentales para el ser humano, no podemos ser castigados de esta manera y sin darnos la oportunidad de hablar y peor aún no tenemos un lugar que nos represente. Hemos solicitado en muchas ocasiones a los entes territoriales y nacionales para tener un espacio con ellos pero a nosotros los veteranos, no nos prestan la debida atención", explicó el representante de los veteranos.

Asimismo, Edgar Betancourt, líder de campesinos y víctimas de La Virginia, manifestó que dicho predio debería ser destinado a la realización de proyectos productivos para las más de nueve mil víctimas del conflicto armado que residen en este municipio, para garantizar la soberanía alimentaria de las mismas.

Al respecto, la gerente del proyecto Parque San Mateo, Ángela Fatt, expresó que todas estas inconformidades expresadas por la comunidad, han sido tenidas en cuenta para la ejecución del proyecto, pues el objetivo generar las menores afectaciones posibles y lograr este gran proyecto a través del consenso social.

Todos estos puntos de vista, según indica la gerente, se han puesto sobre la mesa con unas posibles soluciones pero requieren análisis y vistos buenos por parte de autoridades nacionales, especialmente el Ministerio de Defensa.