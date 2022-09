Gran Parque San Mateo, un proyecto en manos del Ministerio de Defensa

Según manifestó la gerente del proyecto del Parque San Mateo, Ángela Fatt, el futuro de este sueño de ciudad está en manos del Ministerio de Defensa que si bien desde un inicio se ha negado a aportar recursos financieros, tampoco ha entregado los estudios que demuestren la viabilidad del proyecto, documentos que son necesarios para buscar otras formas de financiación del mismo.

"Tenemos al Ministerio de Defensa con toda la responsabilidad de definirnos cuál va a ser el futuro de este proyecto. Necesitamos que nos entreguen todos los estudios técnicos, jurídicos, económicos y de seguridad y nos definan el valor de traslado y si van a apalancar el recurso. Estamos trabajando con unas cifras muy preliminares en un nivel de prefactibilidad muy básico de casi 400 mil millones. No podemos hacer estudios y diseños fase lll del parque porque el municipio no puede invertir en un predio que no es propio y tampoco podemos hacerle estudios y diseños al batallón porque solo el comando de ingenieros del Ministerio sabe cómo debe hacerse", detalló.

La gerente expresó que, de no tener definitivamente recursos por parte del Gobierno Nacional, la estrategia es acudir a un instrumento de planificación intermedia que tiene, a su vez, instrumentos para la financiación, pero para acudir a esta herramienta, se requiere respuesta pronta por parte de las autoridades nacionales.

"Es un instrumento que nos da la ley y viene acompañado de unos instrumentos de financiación, lo que pasa es que tengo que poner usos que sean rentables y que me apalanquen ese traslado, pero si vamos a seguir dependiendo del Gobierno Nacional es muy probable que nos demoremos unos años. Tenemos la opción de trabajar bajo la actuación urbana integral", explicó.

Indicó también que el costo aproximado tanto de la construcción del parque, como del traslado del batallón, es una cifra muy preliminar, pues precisamente por la falta de respuesta del Ministerio de Defensa, no se han podido tener los estudios de factibilidad necesarios para tener un valor de este proyecto más cercano a lo real y que deben ser aprobados por dicho departamento de gobierno.