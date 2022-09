Día sin Carro en Colombia: Chía, Mosquera y más lugares donde habrá /

La jornada del Día sin carro y sin moto se extendió hasta los municipios de Chía y Mosquera, los cuales se sumaron a la iniciativa que propone una movilidad sostenible de cara al cuidado y la preservación del medio ambiente. Son más de 1800 ciudades alrededor del mundo que viven la experiencia del Día sin carro. El jueves 22 de septiembre tendrá lugar esta medida en diferentes ciudades del país, entre ellas Cali, Montería, y Bogotá.

A ellas se suman los municipios de Chía y Mosquera. Durante este día los carros particulares y las motocicletas que no registren dentro de las excepciones a la medida no podrán circular en vía pública.

Con respecto a los horarios, en Chía el día sin carro y sin moto comenzará desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y en Mosquera el horario será desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.; sin embargo, los vehículos de servicio público estarán disponibles para que la ciudadanía tenga dicha alternativa de movilidad.

En Bogotá, la medida aplicará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., el TransMilenio operará desde las 3:00 a.m. del jueves hasta la 1:00 a.m. de la madrugada del viernes. El Sistema Integrado de Trasporte Público (SITP) también estará disponible en esta jornada.

Según la secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, estimó que para este día dejarán de circular 1'800.000 carros y 470.000 motos. También explicó que el día sin carro pretende reducir el uso del automóvil y reemplazarlo por medios de transporte más sostenibles. Se extendió la invitación para que los cuidados hagan uso de la ciclovía para movilizarse durante este día.