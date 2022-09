¿Habrá solución a los problemas que presenta el Aeropuerto Perales?

El pasado viernes vistió Ibagué Guillermo Reyes, ministro de Transporte, precisamente en entrevista concedida a Caracol Radio, manifestó que las dos peticiones hechas por el alcalde Andrés Hurtado referente al Aeropuerto Perales requerían solo de autorizaciones porque el municipio tenía lo recursos para la compra del sistema aeronavegación y la construcción de una alternativa para evitar que los viajeros deban ir hasta la vía a Alvarado para retornar al centro de la ciudad.

“Hay dos peticiones que se han hecho, vamos a ver si agilizamos el tema porque a nosotros como ministerio y Aeronáutica Civil no nos implica un costo, es más un tema de autorizaciones este es un punto a favor, ya el alcalde me manifestó que no está pidiendo plata porque la tiene el municipio”, dijo el ministro de Transporte.

Al consultar al alcalde Andrés Hurtado, manifestó que el municipio y la Gobernación del Tolima no pueden invertir en este tipo de elementos, por lo que deberá ser la Aeronáutica Civil la que compre los equipos.

“La instalación del sistema de instrumentos de aterrizaje, sea cual sea la tecnología, ILS, ALS u otra tecnología, que permita que la aproximación de los aviones que se tiene de manera visual, la inversión la debe hacer la Aeronáutica Civil, en su momento hicimos una propuesta que si existía una posibilidad estábamos en la disposición, pero nos dijeron que no se podía”, sostuvo el alcalde.

Por otra parte, sostuvo que, respecto a la solución de la conexión de la terminal aérea con la doble calzada, se utilizará una vía que une la sede antigua del aeropuerto con la nueva, para que por ese corredor los vehículos retornen.

“En lo que si invertiremos es en la conexión de la antigua terminal con la nueva, por una calle interna, esto nos permitirá salir por la vía antigua hacía el Parque Deportivo o a Picaleña”, puntualizó.

Para este caso, se deberá firmar un convenio que permita que la Alcaldía intervenga la vía como solución a esta problemática.