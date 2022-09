Modelos web cam denuncian extorsión y amenazas por parte del "Tren de Aragua"

A través de sus redes sociales, la concejal Heidy Sanchez dio a conocer que modelos web cam están siendo amenazadas y extorsionadas, luego de ser contactadas a través de páginas web. Según la denuncia, estas amenazas estarían siendo ejecutadas por presuntos integrantes del "Tren de Aragua" y quienes estarían exigiendo 100.000 pesos semanales para no atentar contra su vida.

Caracol Radio habló con una de las afectadas y aseguró que los mensaje comenzaron desde la noche del 7 de septiembre.

"Me llegó un mensaje a mi WhatsApp, yo le envié mi portafolio y la respuesta de ese número fue un panfleto por parte de la banda criminal Tren de Aragua, diciendo que nos están haciendo una lista, y la que no estuviera en esa lista o que no pagara los 100 mil pesos que estaban exigiendo me iban a matar. Yo no conteste nada y después me enviaron un video en donde se ve como asesinaban a una mujer y dijeron que así iba a quedar... posterior a eso me llamaron otras compañeras a decir que les había llegado le mismo mensaje", dijo.

Es por eso que hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la secretaria de seguridad y a la policía metropolitana de Bogotá para que atiendan este caso y protejan la integridad de estas personas.