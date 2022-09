Denuncian la desaparición de un joven que habría golpeado a un policía

El concejal de la Alianza Verde Diego Cancino dio a conocer el caso de una familia, que está buscando a un joven llamado Carlo Andres Serrano y que fue el responsable de golpear a un policía en Chía, en ese momento fue capturado y ahora ese joven está desaparecido.

Según el concejal, una jueza reconoció que el joven tiene una discapacidad cognitiva y le ordenó a la Policia entregarlo a su familia, pero cuando fueron por él, la Policía dijo que no sabían dónde estaba.

“La familia se pregunta si, ¿está vivo?, ¿dónde está?, o si ¿está desparecido? Porque cuando fueron a donde la Policía les dijeron que no sabían dónde estaba. Esta denuncia la hizo la misma mamá del muchacho. Estamos ante una desaparición y exigimos que nos digan si está vivo”. Explicó el concejal Diego Cancino.

¿Qué dice la familia?

En Caracol Radio hablamos con Olga Lucia, la mamá de Carlos Andrés, ella asegura que la búsqueda se ha hecho por varios días y hasta el momento no tienen una noticia sobre él. Explica que no saben a quién más acudir porque los uniformados de la Policía sur lo tenían bajo custodia y no han dado una razón de su paradero.

“Pedimos que nos den respuesta, necesitamos saber dónde está Carlos Andrés, la que habló fue una juez de la República y dio la orden, cómo es posible que nadie nos dé razón”, aseguró Ana Lucía, madre del joven de 25 años.

Hasta el momento no hay una razón por parte de la Policía sobre el paradero de la persona que debería estar bajo su custodia.