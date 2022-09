“No importa que sea cercano al partido, no haremos concesión”: Minjusticia

Tras la aprobación del presidente Gustavo Petro de la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico; el ministro de Justicia Nestor Osuna reiteró en 6AM de Caracol Radio que no van a tener concesión con actividades de corrupción, así sean cercanos al partido de gobierno.

El ministro aclaró que la defensa de Álvaro Córdoba tiene los 10 días estipulados por la ley para presentar el recurso de reposición, y si lo presenta se estudia y se resuelve y si se confirma la condena, será la Cancillería la encargada de verificar las garantías que se confieren para el traslado.

Frente a la oferta que hizo el presidente Petro de revocar las extradiciones en los casos que se logren acuerdos y cumplan con algunas condiciones, el ministro Osuna aclaró que el hermano de Piedad Córdoba no cumple con ninguna de ellas.

"No importa qUe sea cercano al partido, no vamos hacer ninguna concesión con actividades de corrupción. Esa oferta que hizo el presidente es para los casos que cumplan con las condiciones como que la pena no este prohibida aquí, el delito sea declarado aquí y allá, si las conductas del delito tienen pruebas contudentes..", dijo.