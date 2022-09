El reloj de la criminalidad: La noche es el momento preferido de los delincuentes

Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia determinó que se disparó el hurto a personas, la extorsión y las lesiones personales en país; y la noche fue el horario preferido de los criminales durante el primer semestre de 2022.

Según ese informe, ocho de los 11 delitos de mayor impacto que acechan a la ciudadanía en general ocurrieron con mayor frecuencia entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m.



El hurto de celulares y de motocicletas se presentó con mayor periodicidad entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., los homicidios comunes entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., y los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y los hurtos a residencias y a establecimientos de comercio, entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m.

6.617 homicidios se registraron en el primer semestre de 2022

La información suministrada por la Policía Nacional deja ver que este año se registraron 6.617 homicidios, es decir un promedio de 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos. Y si bien la pérdida de vidas humanas se redujo un 3%, teniendo en cuenta que en 2021 ocurrieron 6.807 casos, en el 76.8% de los hechos se empleó armas de fuego y en el 17.9% armas blancas. Este delito se concentró entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. y entre las 9 p.m. y las 9:59 p.m., horas en las que se presentaron 83%, 74% y 67% más casos en comparación al promedio respectivamente.

Medianoche, hora en la que se cometieron más delitos sexuales

Aunque las estadísticas de este año evidenciaron una disminución del 7.9% en el número de delitos sexuales en comparación con el primer semestre del año 2021, el Reloj de la Criminalidad III revela un dato preocupante: que entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m. se presentaron 329% más agresiones de este tipo, en comparación al promedio. También se recalca una mayor frecuencia de estos hechos en las franjas de 8:00 a.m. a 8:59 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:59 a.m.

La mayor cantidad de hurtos a residencias ocurrieron en la medianoche

Con un índice superior al promedio equivalente al 113%, la franja horaria comprendida entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m. es la que registró mayores robos a residencias, seguido de los horarios comprendidos entre 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 2:00 a.m. y las 2:59 a.m., con 35% y 23% más casos en comparación al promedio, respectivamente.

Cada 15 minutos un establecimiento de comercio fue asaltado

Durante el primer semestre de 2022 ocurrieron 17.168 hurtos a establecimientos de comercio, es decir, en promedio, 95 casos cada 24 horas o 1 cada 15 minutos. Estas cifras evidencian una reducción del 23% en comparación con lo reportado en el primer semestre de 2021, en vista de que ocurrieron 22.158 hurtos al comercio de Colombia, un promedio de 123 incidentes diarios o 1 cada 12 minutos. La mayoría de los hechos registrados este año ocurrieron en las horas comprendidas entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 8:00 a.m. y las 8:59 a.m. y entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m.

Hurtos de celulares; cada hora se registran 18 casos

Durante el primer semestre de este año un aumento del 6%, en comparación con el mismo período del año anterior: así, mientras que en 2021 se presentaron 72.798 casos, un promedio de aproximadamente 404 hechos diarios que equivalen a 17 por hora, en 2022 se registraron 77.136 hechos de este tipo. Los viernes y sábados fueron los días preferidos por los bandidos.

Cada 15 minutos se roban una motocicleta

El hurto de motocicletas es otra de las conductas delictivas que también se cometió mayoritariamente en horas de la noche y presentó un aumento en el territorio nacional. En el primer semestre de 2021 se presentaron 16.103 robos, un promedio de aproximadamente 89 casos o 1 cada 16 minutos, pero en 2022 se registró un incremento del 8% al ocurrir 17.402 robos, que corresponden a 97 casos diarios o 1 cada 15 minutos.

Este delito, que se ejecutó en mayor medida valiéndose del uso de armas de fuego (27%) y llaves maestras (19%), se cometió con mayor regularidad entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., considerando que en estas horas se evidenció hasta 97% más casos en comparación al promedio, y entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m. al presentarse 96% más casos en comparación al promedio.

Violencia intrafamiliar: el 70% de las víctimas son mujeres

En cuanto a los casos reportados, de acuerdo con la Policía Nacional, este año ocurrieron 68.217 hechos, lo que traduce en un promedio de 379 sucesos diarios o, en promedio, 16 por hora. Esto representó un incremento del 9% si se tiene en cuenta que el año pasado durante el mismo periodo se presentaron 62.340 incidentes, con una media de 346 casos al día o 14 por hora. ¿En qué momento del día se registraron más casos? Según el informe, se cometieron en tres franjas horarias comprendidas entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 3:59 p.m., destacándose la primera hora con 271% más casos en comparación al promedio.