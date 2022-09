“Ya empezamos a retirar a los policías jóvenes de zonas de riesgo” Sanabria

Durante su visita a Neiva al homenaje a los policías caídos en ataque armado, el director de la Policía Nacional; mayor general Henry Sanabria habló de cómo avanza la investigación del hecho que hoy enluta a las familias de estos siete uniformados.

También se refirió a las denuncias de familias que indican que policías pasan necesidades en la zona de San Luis y de cómo avanza el proceso de retiro de los jóvenes uniformados de zonas de riesgo en el país; tal y como lo ordenó el presidente Gustavo Petro.

FV: director, ¿cómo avanza la investigación del hecho que cobró la vida de los siete policías en Neiva?

HS: Las investigaciones por parte de la Fiscalía avanzan por buen camino, hemos aportado elementos que en este momento están siendo considerados por el Fiscal del caso, no podemos decir nada para no afectar el desarrollo de las mismas, pero tenemos la Fe en que este hecho no quedará impune.

FV: ¿Hay déficit de uniformados en Colombia y el Huila?

HS: Uno quisiera tener el promedio de policía que requiere una ciudad, pero infortunadamente el numero es insuficiente, tratamos de generar acciones entre la comunidad y la institución para reducir los índices de criminalidad.

FV: ¿Qué decir ante las denuncias sobre amenazas y fallas en los protocolos de seguridad de los policías asesinados?

HS: En estos momentos de dolor cualquier manifestación de las familias es comprensible, pero revisaremos el tema internamente para asumir medidas.

FV: ¿Cómo avanza el proceso para sacar a los jóvenes auxiliares de zonas de conflicto?

HS: Estamos revisando cada uno de los puntos para darle cumplimento a lo ordenado por el señor presidente, la idea es que sea paulatinamente para poder cubrir con personal profesional donde los auxiliares deben dejar de prestar el servicio.

Homenaje a los policías asesinados en San Luis desde la Catedral de Neiva

FV: ¿Qué decir de los uniformados que permanecen en la zona de San Luis que según las familias pasan una difícil situación?

HS: Cuando estuvimos en San Luis la comunidad manifestó que aceptan a la Policía, si esta situación se está presentando esta situación la revisaremos, pero no creo que esto sea así porque el ambiente que vimos fue de total tranquilidad.

Respecto al uniformado Gustavo Esquivel indicó que es atendido por Psiquiatría para el manejo de la situación.

Finalmente dijo el mayor general Henry Sanabria que no se ha hablado de recompensa para dar con los responsables del hecho en San Luis, y que espera que la cooperación de la comunidad sea la principal herramienta para dar con los responsables de lo ocurrido.