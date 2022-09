Por WhatsApp, denuncian que están estafando a nombre de los concejales de Manizales

A través del Concejo de Manizales, dieron a conocer que, están llegando mensajes a través de WhatsApp solicitando dinero prestado a nombre de concejales, funcionarios, contratistas y exconcejales.

Hernando Marín, quien es el presidente de la corporación, indicó que, algunos de los mensajes que han llegado son: “estoy intentando hacer un pago de Nequi por 700,000mil (SIC) y se me bloqueó la cuenta ver si haces la transferencia y en una hora te devuelvo el dinero”, “estaba haciendo una transferencia y la señal no me deja, a ver si puedes hacer la transacción y te devuelvo el dinero en una hora”

Invitó a la comunidad a denunciar a través de la página de la Policía, delitos informáticos, pues muchas personas creen que están hablando con los dueños de las líneas, ya que los delincuentes tienen acceso a toda la información y tienen perfilados sus amigos.

Le puede interesar: Secretaría de Vivienda y Territorio presenta balance en Anserma

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.