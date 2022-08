¿Qué dice el gobernador sobre la creación del departamento Magdalena Medio?

Frente a la propuesta del presidente, Gustavo Petro de crear un nuevo departamento denominado el ‘Magdalena Medio’ que vincularía al municipio de Puerto Boyacá, el gobernador, Ramiro Barragán sostuvo que no ve conveniente dividir los territorios y sugirió buscar estrategias de inversión que incremente la economía de los pueblos de la rivera, apoyadas por el Gobierno Nacional.

“No nos parece conveniente en este momento en el país hablar nuevamente de fraccionar los territorios, nosotros consideramos que el nuevo departamento genera tensiones sociales y dificultades. Creo que hay que buscar mayor inversión en estos municipios del Magdalena Medio...Yo he hablado con varios líderes de la región e insisten que sí es bueno que se pongan los ojos en esa región, pero muchos de ellos me han manifestado que no están de acuerdo”, expresó el mandatario.

El gobernador afirmó que el departamento se ha hecho inversiones en el municipio de Puerto Boyacá como la creación de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), está en obra la construcción de la vía Chiquinquirá – Otanche – Puerto Boyacá, y la proyección de un nuevo hospital.

“Cualquier división de territorios afecta tanto a la población, el presupuesto y en sí, el tema administrativo, y por eso nosotros hemos reclamado a las entidades del orden nacional que hacen presencia en Puerto Boyacá ojalá dependan del departamento de Boyacá y hago referencia al Sena, entidades de control, de fiscalización, investigación y que tengamos un único cuerpo de Policía y Ejército en Boyacá”, afirmó el gobernador Ramiro Barragán.