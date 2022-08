Hasta el 31 de agosto se podrá pagar el cuarto bimestre del impuesto predial

Indicaron desde la Secretaría de Hacienda de Manizales que, los contribuyentes tienen hasta el 31 de agosto para realizar el pago sin intereses del cuarto bimestre (julio - agosto) del impuesto Predial.

Señalaron que, el pago se puede realizar sin salir de casa, a través de impuestos.manizales.gov.co, opción ´Predial`.

Explicaron además que, también se puede hacer de forma presencial en la Unidad de Rentas de la administración municipal, de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., y viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m, en jornada continua.

Añadieron que, están habilitadas las oficinas móviles de ese despacho, ubicadas en los centros comerciales Mallplaza, Sancancio, Parque Caldas, Fundadores y Cable Plaza. El horario en estos espacios es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua.

Por último, recordaron que, los pagos del Predial también se pueden efectuar en cualquiera de los puntos Susuerte.

