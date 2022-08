Un juez de Ibagué atendió audiencia pese a que se encontraba hospitalizado

Carlos Caballero, juez Tercero Penal del Circuito de Ibagué, sorprendió al anunciar en medio de una audiencia virtual que se encontraba hospitalizado, por lo que dejó claro que esa era la razón por la que no portaba la toga que lo distingue en esa dignidad.

“Dejo constancia que en este momento me encuentro hospitalizado, por tal razón no porto la toga que me distingue como juez penal del circuito de la ciudad de Ibagué, no sabía si iba a poder hacer esta audiencia, solo cuento con mi computador y las notas, no traje la toga desde mi oficina hasta este recinto hospitalario”, sostuvo.

Caballero advirtió que esta situación no afectaría de validez de la continuación de la audiencia preparatoria para juicio oral contra el mayor Jorge Mario Molano acusado de ser el autor del asesinato del joven Santiago Murillo durante las protestas sociales del primero de mayo de 2021.

“Es una situación intranscendente, razonable, que no afectaría de validez la actuación, dada mi condición de salud también les solicito respetuosamente que no sé, al cabo de la hora u hora y media, cuando empiezo a sentirme agotado, hagamos una suspensión mientras yo descanso y luego continuamos con la diligencia, pido mil excusas, es una situación que se sale de mis manos, a veces el cuerpo y la salud no están bien del todo, pero pues bueno podemos cumplirle a la administración de justicia, yo me siento bien, pero no me han dado de alta”, manifestó Caballero.

Cada una de las partes exaltó al juez su compromiso con la administración de justicia, al decidir atender el procedimiento pese a la condición de salud que lo mantenía recluido en un centro asistencial.

En el trascurrir de la audiencia, se evidenció que a la defensa del mayor Molano, no se le ha hecho entrega de la totalidad del material probatorio para poder presentar las postulaciones, por lo que fue una de las causas para suspenderla, incluso el fiscal Mario Burgos, no logró conectarse al final, debido a que fue requerido por el Fiscal General de la Nación.

Al cierre de la audiencia, Carlos Caballero, juez Tercero Penal del Circuito de Ibagué, pidió celeridad para terminarla porque se le iba a practicar un tac cerebral.

“No puedo acompañarlos más, ofrezco excusas, fue algo súbito, algo que pasó, que no estaba esperando, solo me resta sugerirles al defensor y al fiscal que por favor armonicen la comunicación para que realmente se haga la entrega del descubrimiento del material probatorio”, puntualizó.

Al final, se determinó que la audiencia seguirá el próximo 20 de octubre, se espera que, para esa fecha, las partes puedan revelar cada una de las pruebas que aún faltan por descubrir.