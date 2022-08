Ordenan tres días de arresto para el alcalde de Pereira, Carlos Maya

Un ciudadano identificado como Ómar Buitrago instauró un incidente de desacato en contra de la Alcaldía de Pereira, de la Policía Metropolitana y de cuatro café bares ubicados en las calles 22 y 23, entre carreras 5 y 6, debido a que, en dos instancias, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira había ordenado tomar acciones para reducir los altos niveles de ruido generados por establecimientos nocturnos en la zona.

Según el tribunal, el fallo de tutela fue desacatado por el alcalde de Pereira, Carlos Maya, y por el representante legal de 4.40 Café Lounge, Víctor Alfonso Gil, ocasionando que el ruido permanezca en ese sector de la capital risaraldense; por lo que resolvió sancionarlos "con tres días de arresto y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente". Asimismo, el Juzgado ordenó que la sanción deberá ser cumplida en el lugar en el que determine la Policía Nacional.

Caracol Radio se comunicó con el mandatario local, pero no obtuvo respuesta. Entre tanto, la secretaría jurídica de Pereira, Luz Adriana Restrepo, aseguró que desde la administración municipal no se van a pronunciar todavía con respecto al caso para no entorpecer el proceso; no obstante, esta casa radial pudo conocer que ya se iniciaron las acciones de defensa del alcalde Maya y están utilizando las herramientas que permitan demostrar el cumplimiento del fallo de la tutela.

Así las cosas, luego de que sean resueltos los recursos a los que haya lugar, se conocerá si continúa en firme la orden de arresto para el alcalde de Pereira, un hecho histórico en la ciudad.