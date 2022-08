"¿Quién nos protege de los escoltas malparqueados en Bogotá?"

En la carrera primera con calle 65, localidad de Chapinero, quedan 3 colegios privados: el Jordán de Sajonia, el colegio Rosario Santo Domingo y el colegio Nueva Granada; Allí hay una problemática que está afectando la movilidad en especial de las rutas escolares: se trata de los escoltas mal parqueados en carros blindados, que -como señalan los ciudadanos- "cogieron estas calles como si fueran suyas", y en hora pico (que sería a las 6:30 de la mañana cuando llegan los niños a estudiar y las 3 de la tarde cuando salen de sus estudios) esta vías se vuelven un caos.

"Estos vehículos siempre están mal parqueados, muchas veces en contra vía, se hacen en los andenes y no les importa que hay una señalización por parte de las instituciones", dicen.

Además, señalan que, en su mayoría, los conductores de estos vehículos son personas groseras y altaneras con los menores.

"No les podemos decir que se corran porque nos dicen '¿usted no sabe quién soy yo?', muchas veces les echan los carros encima a los que dan la vía, o miran mal, no se corren, nos ignoran y ni les importa si hay niños cerca", dicen.

Aunque la SecretarÍa de Movilidad ha visitado y ha creado planes piloto en este sector de la ciudad estos no se estarían cumpliendo.